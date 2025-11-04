流感疫情本周可望脫離流行期

流感就診人次下降，仍處流行期持續新增流感併發重症病例；疾管署發言人曾淑慧表示，預期本周流感疫情可脫離流行期，但近日天氣變冷，根據疫情中心預估，在十二月下旬時會再度的升溫。到冬季流感重症、住院、健保門急診就診人次都會高於目前秋季流感的個案，接種流感疫苗是降低重症、死亡最有效的方法，呼籲民眾應及早接種。

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第四十四週類流感門急診就診計十萬六八二九人次，較前一週下降四‧九%，另上週新增六十三例流感併發重症病例及九例死亡，流感仍處於流行期。

防疫醫師林詠青表示，流感重症年紀最小個案為北部三歲女童，本身有先天代謝性疾病病史，去年曾接種過流感疫苗，但今年尚未接種本季流感疫苗。女童於十月底時出現超過三十九度高燒，有流鼻水症狀，曾到診所就醫，有服用口服藥，但症狀仍持續，隔天晚上開始逐漸出現呼吸喘、呼吸音異常等病況變化，發病後二天到急診就醫，發現有發燒、心跳加快情況，也有呼吸困難、哮吼症狀，快篩顯示A型流感陽性，因個案有呼吸窘迫症狀收治加護病房，十月底出院。

國內新冠疫情目前處低點波動，第四十四週新冠門急診就診計一三九八人次，與前一週相當，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增六例本土新冠併發重症病例、一例本土死亡。