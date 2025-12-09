流感疫情本周恐升溫「春節前後達高峰」 疫苗剩26.8萬劑

近日天氣寒意十足，加上各種大型活動密集，雖然上周門急診類流感就診人次8萬5213，較前周略降，疾管署仍推測流感疫情本周有可能回升，一直到農曆春節前後達到最高峰。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，目前社區主要流行的流感病毒仍為A型H3N2，另上周仍導致21例流感併發重症，另新增15例死亡病例。在21例重症中，18例為H3N2、67%未接種流感疫苗、86%具慢性病史；15例死亡病例中，12例為H3N2、80%未接種流感疫苗、87%具慢性病史。

總計本流感季已有370例重症病例，以及66例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病水者（占83%）為多，92%未接種本季流感疫苗。

疾管署發言人林明誠表示，本季流感疫苗接種踴躍，截至目前為止全國已接種641萬劑，僅剩下26.8萬劑，疫苗剩下最少的前3名縣市依序為高雄市、彰化縣及宜蘭縣。疾管署已加購15萬劑疫苗，預估本月底到貨，屆時將依剩下疫苗較少的縣市優先配送。

在國際疫情部分，中國、香港疫情皆已反轉上升；日本、韓國的疫情雖略降，但病例仍多；另歐洲、美國、加拿大的流感疫情都在上升。

