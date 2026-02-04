流感疫情爆發！醫示警退燒後「奪命回馬槍」 5症狀快就醫

生活中心／彭淇昀報導

近期流感疫情升溫，長庚醫院兒科醫師吳昌騰分享一則兒科急診案例，提醒外界別再輕忽「B型流感較溫和」的迷思。根據疾管署最新疫情資料，近期B型流感個案明顯增加，而對兒童與青少年而言，B型流感同樣可能引發重症，甚至危及生命。

兒科醫師提醒，兒童感染流感後，恐引發繼發性細菌感染，出現病況好轉，又突然惡化的情況，呼籲家長多留意。（示意圖／資料照）

吳昌騰醫師在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文分享，一名原本健康的男孩，最初在住院前第6天出現發燒、咳嗽與流鼻水，體溫最高達39度，經診斷為B型流感後，開始服用抗病毒藥物。2天後男孩順利退燒，症狀也明顯改善，讓家屬一度以為病情已進入恢復期。

然而，真正的危機卻在看似好轉後出現。吳昌騰表示，第6天清晨，男孩突然出現明顯呼吸困難與嗜睡情形，緊急送醫後，血氧濃度僅剩85%，胸部X光顯示雙側肺部浸潤，儘管急診立即給予氧氣、抗病毒藥與抗生素治療，孩子的呼吸狀況仍快速惡化，最終必須轉院。

吳昌騰指出，男孩轉入長庚醫院兒科急診後，短短6小時內，追蹤的胸部X光顯示肺部浸潤進一步加重，醫師緊急安排入住兒童加護病房（PICU）。檢查結果發現，男孩不僅是流感病毒感染，還合併肺炎鏈球菌的繼發性細菌感染，血液發炎指標CRP、PCT高度上升，尿液肺炎鏈球菌抗原呈陽性，醫療團隊也懷疑病情已進展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。

吳昌騰說明，流感病毒會先破壞呼吸道的防禦屏障，讓細菌「趁虛而入」，這種「病毒先鋒、細菌接手」的模式，是兒童流感重症最常見、也最致命的路徑之一。男孩在加護病房接受高流量氧氣治療、抗病毒藥物、廣效性抗生素、類固醇及支持性治療，所幸在PICU醫療團隊全力搶救下，病情逐漸好轉。

最後，吳昌騰也提醒家長3大重點，包括「流感退燒不等於安全」，若孩子在退燒後出現嗜睡、精神變差、反應遲鈍，都是重要警訊；其次，「觀察呼吸比量體溫更重要」，只要出現呼吸變快、喘或胸口凹陷，就應立即就醫；第三，務必小心「流感好轉後的回馬槍」，症狀改善後又突然惡化，常是流感重症的起點。

吳昌騰強調，「看來B型流感也不是溫和的！」並直言，流感重症「從不按牌理出牌」，呼籲家長提高警覺，切勿因症狀一度改善就掉以輕心。

