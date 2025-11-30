流感疫情跨年後恐升溫 疾管署籲高風險民眾盡快接種

打一針就可預防流感，也可減少感染流感、併發重症死亡的風險。雖然國內流感疫情11月已脫離流行期，不過有基層診所醫師發現，近期很多打過流感疫苗的民眾，到日本旅遊還是得到流感，因為當地流感疫情嚴峻，病例數暴增。

專家分析，這很可能跟今年流行病毒株A型H3N2的變異株「K分支」有關，多數民眾缺乏免疫力。

基層醫療協會秘書長羅源彰解釋，「它是一個K分支啦，很有可能是這樣子的原因，它大概在抗原性上面有一些變異，有高達7個所以導致於這樣子，目前打的疫苗當中保護力稍微顯弱。」

疾管署表示，目前全球流感疫情升溫，新變異株「K分支」的傳播力較強，而且與本季流感疫苗株、基因序列相似度較低，即使打了疫苗，也可能有突破性感染。而在國內監測情況，目前新變異株占比已達9成，也成為國內主流病毒株，所幸目前尚未觀察到新變異株在重症、死亡的比例有上升趨勢。

疾管署發言人曾淑慧指出，「我們目前65歲以上的民眾，目前接種率大概是48%左右，我們目標希望它能夠達到55%，我們希望第1階段那些高風險的人趕快去打疫苗。」

疾管署強調，國際研究顯示今年流感疫苗在預防感染的保護力可能受到影響，但是在降低重症與住院風險上，仍具有明顯效益，預估國內流感疫情在12月中上旬又會再起，加上近期天氣變冷，很可能跨年後再度升溫，下一波流感高峰很可能落在農曆春節前後，因此建議高風險民眾儘快打疫苗，保護自己也保護他人。