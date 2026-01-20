流感疫情連２週升溫 春節達高峰

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明上週疫情。

（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

流感疫情連2週升溫，疾管署20日公布，國內類流感門、急診就診人次上週又較前一週上升11.9%，且急診占比更升至10.3%，預計最快本週或下週就會進入流行期，春節前後達到高峰，單週就診人次將上看13到14萬。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週類流感門、急診就診達10萬4348人次，較前一週上升11.9%。急診就診病例百分比則達10.3%，已接近流行閾值11%。

目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2占82.0%。而上週國內新增17例流感併發重症及2例死亡；本流感季累計458例重症，其中88例死亡；重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，87%未接種本季流感疫苗。

疾管署發言人林明誠表示，目前各年齡層、各區就診率都上升；預估接下來每週有可能以5-10%增幅繼續升溫，預估在2月14日春節連假開始之前就診人次有可能上看12至13萬人次。目前本季公費流感疫苗僅剩15.5萬劑，呼籲年長及有潛在疾病者盡速接種。

林明誠強調，截至1月19日止，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑；新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.3萬人次。

考量春節連假將至，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗。

此外，疾管署1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑。