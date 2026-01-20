流感疫情連2週升溫、增2例死亡！疾管署：最快本週進入流行期

疾管署今（1/20）日召開記者會。游騰傑攝



疾管署今（20）日公布最新監測資料顯示，國內類流感門、急診就診人次持續攀升，上週較前一週增加11.9%，已連續兩週上升；疾管署評估，最快本週就可能正式進入新一波流感流行期。

疾管署副署長林明誠指出，目前流感就診情況呈現「全面升溫」，各年齡層、各區就診率都上升。依監測數據推估，接下來每週就診人次恐再以5%至10%的幅度持續增加，預估在2月14日農曆春節連假開始之前，單週就診人次可能上看12萬至13萬人。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計10萬4,348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢；另上週新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，以及2例流感併發重症死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。本流感季累計458例重症病例及88例死亡，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，87%未接種本季流感疫苗。

全球流感整體活動度高，鄰近國家／地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，惟仍處相對高點；此外，西／南／東南亞、歐、北非、中／南美洲及加勒比海地區流感陽性率仍高且流感活動上升，全球主要流行型別為H3N2，中／南美洲為H3N2及H1N1共同流行，非洲以H1N1為主。

疾管署強調，截至1月19日止，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax 疫苗接種約4.3萬人次。考量春節連假將至，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗。另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署提醒，近期日夜溫差變化大，且仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，而曾感染或接種過非本季新冠疫苗之保護力已不足抵抗目前變異株之感染，應儘速前往接種，加強對抗主流病毒株之保護力，並落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

