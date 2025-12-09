流感疫情降後恐再升溫

流感疫情略降、COVID-19處低點波動，仍具重症病例發生風險。疾管署發言人林明誠表示，國內流感疫情較前一周下降，預估近期會回升，農曆年前會達高峰，鄰近國家疫情處於上升或在高點，高風險族群應儘早接種疫苗；另考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，疾管署預定增購十五萬劑公費流感疫苗，現已完成採購十三‧一萬劑，若作業程序順利，預計十二月下旬到貨配送。

依據疾管署監測資料顯示，第四十九週類流感門急診就診計八萬五二一三人次，較前一週下降；另近七日新增二十一例流感併發重症病例及十五例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本（二○二五-二○二六）流感季累計三七○例重症病例及六十六例死亡，其中重症病例以六十五歲以上長者（占六十四%）及具慢性病史者（占八十三%）為多，九十二%未接種本季流感疫苗。

廣告 廣告

全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2)，中國疫情呈上升趨勢，鄰近國家日本、韓國處高點，近一週呈下降或略降趨勢，東南亞部分國家（如泰國、越南等)自九月中後便進入活躍期，流感病例增多；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過三十%。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第四十九週新冠門急診就診計一一○二人次，較前一週下降十一‧六%，主流變異株為NB.1.8.1；近七日新增二例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年十月起累計四十一例新冠併發重症本土病例，其中五例死亡，重症病例以六十五歲以上長者（占六十一%）及具慢性病史者（占八十%）為多，九十五%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區呈上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署指出，新冠病毒傳播風險並未停歇，國內也仍持續新增新冠併發重症及死亡病例，尤其對六十五歲以上長者及具慢性病者易受疾病感染而引發重症甚至死亡，且先前接種的疫苗保護力會隨時間遞減而不足抵抗疾病侵襲，為保護自身及家人健康，自今年十月一日開打後還尚未接種新冠疫苗的公費對象儘快前往接種，十二歲以上的公費對象可擇莫德納或Novavax任一廠牌接種，滿六個月以上至十一歲公費對象僅可接種莫德納疫苗，以獲得足夠免疫保護力，防範疾病威脅。