流感疫情預估春節入高峰！ 疾管署預告「立百病毒」列第5類法定傳染病





【NOW健康 編輯部／整理報導】流感疫情持續升溫，上週類流感門急診就診計11萬501人次，較前1週上升3.9%，另新增14例流感併發重症及5例死亡。疾管署長羅一鈞表示，雖然增幅趨緩，仍預估春節前後進入流感流行期，屆時單週急門診就診人次有可能達到12萬人次上下。



目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主 又以A型H3N2居多



「今年流感疫情反常的好，4年以來同期最低，且尚未進入流行期。」羅一鈞說，預估近2週持續上升，但有可能不會進入高峰期，主要原因是秋季那波流感部分民眾已有保護力，或疫苗保護已足夠。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計472例重症病例，患者以65歲以上長者居多，占63%，87%重症患者未接種本季流感疫苗。



全國流感疫苗僅剩13.3萬劑 符合資格者與高風險群應盡速接種疫苗



羅一鈞表示，目前仍以A流為主，但B流病毒株有上升趨勢，開學後必須注意B流擴散程度，讓疫情來到高峰。建議施打本年度流感疫苗，流感疫苗保護力仍相當足夠，全家健康過好年。



本流感季累計472例重症，造成93例死亡，防疫醫師阮志翰表示，北部50多歲男性患有糖尿病、高血壓、慢性腎病等多重慢性病 ，去年12月因喉嚨痛，至診所就診，5天咳嗽、呼吸急促，被送至急診，快篩確診A流流感，給予抗病毒藥物，但病情仍持續惡化，出現意識不清，院方緊急收治加護病房，仍不幸死亡。



截至今年1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國流感疫苗僅剩13.3萬劑，新冠疫苗接種累計約163.7萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.7萬人次。疾管署發言人林明誠提醒，近期氣溫變化大，呼吸道傳染疾病風險變高，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應盡速接種公費流感及新冠疫苗。



疾管署也提醒，自1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。





▲立百病毒感染症傳染方式及臨床症狀。（圖／疾管署提供）



考量國際間持續發生立百病毒疫情 預告「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病



疾管署另宣布，考量國際間持續發生立百病毒疫情，經評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，我國預告「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病。



立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也爆發一波疫情，迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約4至7成。WHO評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，不過，全球風險仍低。





▲立百病毒感染症預防方法。（圖／疾管署提供）



