流感疫情 估春節前達高峰

疾管署發言人林明誠提醒，流感疫情正逐漸回溫，呼籲高風險族群儘速接種。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

疾管署16日公布，類流感門急診就診人次與前週持平，但預估疫情將於月中回升，直到春節前達到高峰。目前增購15萬劑公費疫苗已提前配送13.1萬劑，另1.9劑預計17日配送完畢。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內12月7～13日類流感門急診就診共8萬5374人次，與前週相當；另12月9～15日新增10例流感併發重症病例及2例死亡。

防疫醫師林詠青指出，新增重症個案中較年輕個案為北部9歲男童，無潛在病史，10月下旬接種本季流感疫苗。12月上旬因為身體不適、食慾下降到診所就醫，但返家後陸續出現發燒、畏寒、咳嗽、呼吸急促，急診就醫快篩A流陽性，研判為流感併發肺炎。經收加護病房、給予抗病毒藥物治療，2天後症狀改善轉一般病房，12月中旬康復出院，共住院約1週。

林詠青說明，根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株，流感疫苗對K分支預防感染的效果較不佳，但是仍有預防重症死亡風險。

疾管署發言人林明誠表示，今年疾管署共採購約668萬劑公費流感疫苗，且因打氣旺盛，又追加採購15萬劑。目前公費疫苗接種數已達約648.5萬人次；追加採購疫苗中，13.1萬劑已於15日配送至各縣市，剩餘1.9萬劑預計將於17日配送完畢。

林明誠強調，流感疫情預估會逐漸回升，春節達高峰。依近期觀察，搭乘捷運等大眾運輸的民眾約有4成會戴口罩，較以往的2、3成多，後續疫情回升狀況仍需持續觀察。

至於COVID-19目前全球以XFG變異株占比59%最高，台灣則以NB.1.8.1占88%為多，境外移入XFG占33%、NB.1.8.1占67%。今年10月起累計42例併發重症本土病例中5例死亡，重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，95.2%未接種本季新冠疫苗。

疾管署表示，近期溫度變化大，歲末年終聚會及活動增加，切莫輕忽疾病威脅。接種疫苗可降低感染後併發重症風險，提醒尚未接種疫苗的高風險族群趕快接種及早獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。