流感疫情12月罕見處低點！羅一鈞揭2原因

[NOWnews今日新聞] 國內流感疫苗打氣佳，截至今年12月22日，公費流感疫苗的接種數約654.7萬人次，目前僅剩約28萬劑，疾管署表示，本季不會再增購流感疫苗。不過，今年底的流感疫情仍在低點，疾管署長羅一鈞分析，包括秋季流感流行，加上公費流感疫苗打氣相當旺，預期春節高峰可能會比往年緩和。

疾管署今（23）日召開疫情記者會，依據疾管署監測資料顯示，第51週(12/14-12/20)類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一週相當；另上週(12/16-12/22)新增16例流感併發重症病例(3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型)及6例死亡(均H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

羅一鈞提到，今年年底的流感疫情仍在相對低點，預估春節前後常是流感疫情高峰，但今年少見出現秋季流感，且疫苗施打率也相當高，預期明年的春節高峰會相對和緩。

疾管署說明，全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、韓國處高點，惟近3週呈下降或上下波動趨勢；亞、東/北/西南歐、西非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A(H3N2)。

疾管署表示，本(2025-2026)流感季累計396例重症病例(113例H1N1、277例H3N2、2例A未分型、4例B型)及74例死亡(23例H1N1、50例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，91%未接種本季流感疫苗。

疾管署副署長林明誠指出，考量歷年流感疫情多於12月至明年3月達流行高峰，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並於上週配送至衛生局，總計今年共採購682萬9080劑流感疫苗供計畫對象使用。

林明誠提醒，流感疫苗目前僅剩約28萬劑，也不會再增購。另外，考量年末至後續春節連假聚會旅遊等活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，自明(115)年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，而接種疫苗約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾儘速接種。

疾管署提醒，時序入冬為呼吸道傳染病好發季節，流感及新冠病毒仍持續活躍於社區環境中，疾病傳播風險不容忽視，除落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息等衛生習慣，呼籲尚未接種新冠疫苗的公費對象。

尤其為65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快完成接種及早增強保護力，減少感染及相關併發症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

