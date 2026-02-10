流感疫苗僅剩9.3萬劑！疾管署急籲「高風險族群」快打

疾病管制署今日表示，截至2月9日公費流感疫苗僅剩約9.3萬劑，因寒流來襲且春節連假將至，民眾返鄉團聚頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，提醒65歲以上長者及慢性病患等高風險族群儘速接種。

疾病管制署今日表示，截至2月9日公費流感疫苗僅剩約9.3萬劑。（示意圖／Pixabay）

疾管署說明，目前公費流感疫苗接種數約673.5萬人次，新冠疫苗接種累計約165.6萬人次。由於疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，建議符合資格民眾把握春節前接種，健康過好年。

為保障春節就醫需求，疾管署獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診。依衛生局2月6日回報，共163家醫院配合開設約1,372診次，其中2月17日初一447診次、2月18日初二453診次、2月19日初三472診次，高於往年開設診次。

監測資料顯示，第5週類流感門急診就診計110,870人次，較前週下降6.9%。（圖／疾管署）

監測資料顯示，第5週類流感門急診就診計110,870人次，較前週下降6.9%。上週新增32例流感重症，包括27例H3N2、4例B型、1例H1N1，另新增3例死亡均為H3N2。本流感季累計529例重症及97例死亡，重症患者中65歲以上長者占60%、慢性病史者占82%，其中84%未接種本季流感疫苗。

新冠疫情方面，第5週門急診就診1,035人次，較前週上升8.8%。114年10月起累計63例重症，其中6例死亡，重症患者以65歲以上長者占70%、慢性病史者占81%為多，92%未接種本季新冠疫苗。

上週新增32例流感重症，包括27例H3N2、4例B型、1例H1N1，另新增3例死亡均為H3N2。（圖／疾管署）

疾管署提醒，民眾可透過衛生局網頁、流感新冠疫苗地圖、疾管家或1922專線查詢合約院所，電洽預約以節省等候時間。尚未接種新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速施打，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種。

疾管署呼籲，民眾應落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆應儘速就醫。1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，經醫師判斷符合條件者不需快篩即可開立公費藥劑。

