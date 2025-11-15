流感疫苗公費對象遭烏龍收費千元⋯醫院搞不清楚 退費花一小時
公費流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗雙手臂「左流右新」接種10月1日展開。有新生兒家長今天（15日）到某醫學中心等級部立醫院，符合公費資格卻被要求自費千元接種，疾管署表示，會加強宣導，呼籲醫院應隨時更新資訊。另外，公費流感疫苗剩不到100萬劑，提醒民眾想打要快。
流感疫苗分兩階段施打，第一階段包括6個月內嬰兒父母、醫事及防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第二階段自11月1日起開始，對象擴大為50至64歲民眾。
馮先生最近才在某醫學中心等級部立醫院迎來二寶，他今天告訴媒體，上午帶著寶寶的出生證明，到該院內耳鼻喉科想打公費疫苗，沒想到卻被要求自費新台幣1000元接種。
馮先生付款後心裡還是有些許疑慮，接種前順口問了一句，護理人員趕緊打一輪電話確認，才發現此事從耳鼻喉科到藥局都不清楚，只有婦科知道答案，又花了一個多小時退費，因此錯過門診時間，只得擇期再來打疫苗。
對於這起烏龍事件，衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧表示，相關宣導會再加強，呼籲醫院應隨時更新資訊，避免影響民眾權益，公費對象均為高風險族群，符合資格民眾請盡速接種。
根據疾管署統計，截至11月13日，公費流感疫苗累計接種近570萬人次。曾淑慧說，目前剩不到100萬劑，預估部分縣市12月初流感疫苗將用罄，屆時將進行調度，建議民眾想打要快。此外，11月底亦將評估是否追加採購。
編輯：秦穎雯
