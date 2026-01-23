流感疫苗對變異株K分支失效？疾管署曬國際數據：重症防護仍強大

疾管署表示，雖然流感K分支抗原有變動，但疫苗對輕重症仍保有36.4%至52%保護效能，接種可降低感染風險，守護家人健康。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 許多民眾近日為了流感變異株K分支搞得人心惶惶，深怕打入體內的疫苗對新病毒無效。疾管署今(23)日拿數據說話，雖然K分支抗原確實有變動，但針對輕重症仍有36.4%至52%的保護效能。即便疫苗株出現偏移，原先醫療界預料保護傘會縮小，但接種後依然能形成防線，降低感染風險並守護家人健康。

這款名為K分支的A型流感H3N2變異版本，最早在2025年夏天從澳洲被發現。疾管署副署長林明誠表示，該病毒隨後一路蔓延到北半球，並在秋天成為台、日、韓及歐美各國的主要流行株。雖然其抗原結構有異，讓外界擔心疫苗會白打，但多國的「真實世界」統計數字都能證明，實際防護狀況比預想中樂觀。

透過疾管署整理歐、英、法及中國的研究顯示，這季流感疫苗在各種年齡層與病程中，都能發揮預防感染的作用。若觀察輕症防護，5歲以下幼兒施打後，防護比例來到70.9%，是受益最大的族群。6到17歲以及18到64歲的族群，防護力分別維持在37.4%到57%之間。即便是體力較弱的65歲以上長輩，也保有至少25.3%的防線，顯示疫苗對大眾仍有基本的守望作用。

若論及最令人擔心的住院重症，疫苗的表現更為強勁。英國針對住院個案進行追蹤發現，18歲以下的青少年與孩子在接種後，能擋掉72%至75%的重症機率，成年族群也有32%到39%的預防效果。這些明確的實測報告都說明了，面對變異株K分支，施打疫苗依然是避免落入重症險境、減少發病率的最佳手段。

國內的疫情趨勢也能證實疫苗的效果。自2025年10月全民開打流感疫苗以來，即便K分支橫行，整體的流感病情反而迅速走低。今年冬季的流行高峰期更因此被往後推遲了一個月，直到近期才慢慢浮現。林明誠強調，疫苗對延緩與壓制大規模感染有實質貢獻，能有效控制疫情發展，不應被誤讀為無效。

隨著農曆新年即將到來，疾管署盤點國內還有約15萬劑剩餘的流感疫苗。為了能安心過節，醫療單位呼籲符合領取資格的人員，尤其是容易轉為重症的長輩、幼童及慢性病友，應搶在假期開始前兩週預約施打，好在春節期間獲得完整抗體，遠離感染後的重症與死亡威脅，平平安安迎接新年。

