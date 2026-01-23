流感疫苗對K分支無效？ 疾管署揭數據：仍有中高程度的保護力

外界擔憂，流感疫苗對K分支無效，疾管署則說明，整體保護力約3至5成。（本刊資料照）

農曆春節將至，民眾聚餐的機會也變多，流感疫情可能因此升溫，外界也擔憂，現在流感病毒有新型別，疫苗是否還有保護力，也有醫師稱，國內肆虐的是H3N2的新突變「K分支」，疫苗保護力恐會下降。對此，疾管署今（23）日說明，疫苗預防感染後輕重症均具保護力，整體而言保護力約為3至5成。

流感疫苗對K分支保護力有多少？

有關流感疫苗對於新變異K分支病毒株感染的保護力有多少，一直是世界各國關注的焦點，疾管署說，不同的研究因為觀察的地區、對象及樣本數的多寡，呈現不同的結果。

根據疾管署綜合歐盟、法國、英國及中國本季疫苗對流感病毒A型H3N2 K分支研究，疫苗預防感染後輕重症均具保護力，整體而言保護力約為3至5成，其中對於5歲以下幼童的保護效力達7成，6至17歲保護力為3至5成，18至64歲為3至6成，65歲以上長者部分至少也有2成5以上，可見本季疫苗對K分支仍有中高程度之保護力。

K分支什麼時候發現？ 疾管署親說明

疾管署指出，為避免民眾因少部分研究而誤解「流感疫苗沒效」，特綜合各國研究觀察，提供「本季流感疫苗保護力受流感病毒K分支影響」相關真實世界的數據，澄清說明如下：

一、K分支的出現為2025年夏季自澳洲等南半球國家發現後，逐漸向北半球擴散，並於秋季開始成為台灣、日本、韓國及歐美主流病毒。

二、K分支屬於A型H3N2的變異株，但與先前流行的H3N2病毒和本季疫苗株都有明顯的抗原偏移，因此原先醫學界都預期可能導致疫苗保護力大幅下降，真實世界的觀察，疫苗保護力仍有36.4%至52%。

三、去年11月中以來，已有歐盟、英國、法國和中國的真實世界疫苗保護力研究發表，皆證實本季流感疫苗對不同年齡層在輕重症感染均具保護力：

歐盟、法國和中國對確診流感就醫（輕症）保護力之研究：於5歲以下幼童的保護效力達70.9%，6至17歲兒童與青少年族群保護力為37.4%至52%，18至64歲成人為45.1%至57%，65歲以上長者部分至少也有25.3%。 英國針對重症住院保護力之研究：在兒童與青少年（<18歲）疫苗保護效果為72%至75%，在成人（>18歲）疫苗保護效果為32%至39%。

因此，在各年齡層及輕重症感染的數據皆顯示接種疫苗能降低流感輕症、重症（住院）發生率。

四、此外，依據疫情監測資料結果，我國於去年10月流感疫苗開打後，以K分支為主要流行株的秋季流感疫情迅速下降，甚至冬季疫情也因此延後到本週才可能進入流行期，較過去一般晚了一個月。由疫情變化亦顯示本季流感疫苗提供好的免疫保護，幫助流感疫情的控制與延緩。

疾管署表示，接種疫苗是預防流感最好的方法，多數真實世界的數據與國內實際疫情狀況均顯示本季流感疫苗仍具保護力，提醒民眾勿過度恐慌。

