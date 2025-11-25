流感疫苗打氣旺已用逾9成 疾管署增購15萬劑
（中央社記者曾以寧台北25日電）今年流感疫苗打氣史上最旺！衛福部疾管署今天表示，公費流感疫苗使用率已達91.7%，估12月底公費流感疫苗就會見底，因此將增購15萬劑，提供公費流感疫苗接種對象接種。
今年度公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗「左流右新」分2階段開打，第1階段自10月1日開始，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第二階段自11月1日起，開放50歲以上無高風險慢性病成人接種。
衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞今天出席例行疫情週報表示，今年公費流感疫苗打氣創史上新高，目前已接種612.5萬劑，今年所採購的668萬劑已使用91.7%，更比去年同期接種的526萬劑多16%。
打氣旺，羅一鈞指出，推測是受到今年流感疫情提早報到，及今年初女星大S因流感病逝日本影響；預計12月初起，陸續就會有縣市的公費疫苗用罄，但目前長者接種率仍僅約47.6%，距離達成目標55%還有30多萬劑缺口，因此決定增購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬將到貨配送。
羅一鈞表示，這應該會是本流感季增購最後一批疫苗，不會再有額外採購機會，因此提醒符合資格及有意自費接種者盡快接種；加上增購量，今年疫苗採購量共達682.9萬劑，為史上疫苗準備量最高的，未來也將依民眾需求評估調整明年採購量。
此外，針對公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種對象類別及敘述，羅一鈞指出，因應現在已是多元成家時代，其中「原6個月內嬰兒父母」，調整為「6個月內嬰兒雙親」，並納入有足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」證明文件者，以利多元家庭及尚在收養程序中的家庭順利同時接種。
流感疫情變化，發言人曾淑慧指出，預估12月中旬疫情會開始上升，高峰預估會落春節前後。
疾管署監測資料顯示，11月16日至22日類流感門急診就診計8萬5425人次，較前週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例及12例死亡。實驗室監測資料顯示，社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。
疾管署統計，本流感季累計325例重症病例及45例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占83%為多，94%未接種本季流感疫苗。（編輯：李亨山）1141125
