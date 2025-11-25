流感疫苗打氣旺 加購15萬劑

疾管署署長羅一鈞宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，提醒有意赴日本民眾，務必要提前2週接種，以獲得足夠保護力。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

公費流感疫苗打氣史上最旺，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，疾管署署長羅一鈞25日宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，並提醒日本流感快速升溫，有意前往的民眾，務必要提前2週接種，以獲得足夠保護力。

台灣流感疫情上週國內類流感門、急診就診人次計8萬5425人次，較前一週的9萬5037人次，再下降10.1%；疫情處於下降趨勢。

羅一鈞表示，雖然國內這一波少見的秋季流感，從9月、10月就已開始下降，並脫離流行期，但隨著天氣變冷，很有可能一跨完年就會再度升溫，目前預估下一波高峰會落在農曆春節前後。

由於今年受到流感提早升溫影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，羅一鈞說，從10月1日開打迄今，已經打掉近9成2的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12月下旬可到貨配送。

此外，針對日本流感疫情，羅一鈞也提醒，日本流感疫情快速升溫，快要達到高峰了，目前預估就落在耶誕節，想去過節的民眾務必要打好打滿流感疫苗再出發。