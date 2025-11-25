流感疫苗打氣旺 疾管署再增購15萬劑疫苗

疾病管制署今天(25日)召開例行記者會，說明上週類流感門急診就診較前一週下降10.1%，另外，近7日新增25例流感併發重症病例及12例死亡，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

今年受到知名藝人因流感猝逝、以及流感提前報到等因素影響，自10月起開打的流感疫苗已接種612.5萬劑，剩餘55.4萬劑，使用率為91.7%，今年國內打氣是去年同期1.2倍，但長者打氣未達標，對此，疾管署長羅一鈞表示，將增購15萬劑公費流感疫苗，預計12月下旬配送到貨，不過打氣相當踴躍，還是提醒民眾把握機會，趁疫苗尚未用罄前趕快接種，特別是長者的部分，接種率為47%，距離目標50%還差30多萬人。

另外，羅一鈞署長說明公費流感疫苗及新冠疫苗接種對象類別及敘述調整，因應現今家庭組成形態多元，疾管署已於今年11月12日發函周知，公費流感及新冠疫苗對象「6個月內嬰兒父母」調整為「6個月內嬰兒雙親」，資格由父母放寬至「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」並納入有足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」證明文件者，以利多元家庭及尚在收養程序中的家庭順利接種，保障其權益。

近期天氣變化大，疾管署呼籲民眾務必落實衛生好習慣，符合公費流感及新冠疫苗資格民眾請儘速接種，如果不符合公費資格但要前往日本或國外嚴重流行地區也建議自費接種。