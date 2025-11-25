流感疫苗打氣旺 疾管署再增購15萬劑 採購量創史上新高

台灣流感疫情持續降溫，但冬季流感疫情預估12月再起。疾管署長羅一鈞今天(25日)表示，考量民眾接種需求，疾管署將再增購15萬劑公費流感疫苗，預計12月下旬到貨配送。此外，日本流感疫情急速上升，將於聖誕節前後達高峰，疾管署建議民眾前往旅遊前可自費接種流感疫苗。

國內流感疫情持續下降，疾管署25日公布最新統計，上週類流感門急診就診共8萬5,425人次，較前一週下降10%；不過，重症、死亡病例仍多，上週新增25例重症、12例死亡，大多具慢性病史、未接種流感疫苗。目前個案仍以感染A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

疾管署發言人曾淑慧表示，根據推估，國內流感疫情將於12月上旬開始明顯升溫，農曆春節前後達高峰。

疾管署長羅一鈞指出，今年流感疫苗自10月1日開打，打氣相當旺，原先採購648萬劑，之後又追加開口合約20萬劑，至今累計接種612萬多劑，接種率近92%，打氣遠超過去年同期的526萬劑，成長16%，目前僅剩下50多萬劑，部分縣市12月初便會用罄。

羅一鈞表示，考量農曆春節前後疫情將達高峰，且目前長者接種率為47.6%，距離55%設定目標仍有30萬人尚未接種，因此，疾管署決定再增購15萬劑公費流感疫苗。他呼籲民眾把握機會，盡快在12月底前完成接種。他說：『(原音)如果採購順利的話，應該是在12月下旬、大概在12月20號那一週就可以配送到各縣市，希望不會出現庫存見底、銜接不上的狀況，也請民眾能把握機會接種。因為額外採購的15萬劑應該就是今年的最後一批，不會再有額外採購的機會，我們猜想我們採購完這15萬劑的同時，其他的自費疫苗大概也會被預約光或者已經被搶光。』

羅一鈞指出，再增購15萬劑後，今年採購累計達682.9萬劑，創史上新高。為因應人口老化、打氣增加，疾管署明年也將視需求調整公費疫苗採購量。

雖然台灣流感疫情降溫，但鄰近國家日本、韓國、中國的疫情均呈上升趨勢；其中，日本疫情急速上升，預計在聖誕節前後達高峰。羅一鈞表示，由於日本疫情嚴峻，國人自費接種流感疫苗需求大增，目前國內自費市場尚有約30萬劑疫苗，疾管署考量自費需求，因此採購15萬劑公費，另保留15萬劑供民眾自費施打。(編輯：許嘉芫)