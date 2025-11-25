流感疫苗打氣旺！疾管署增購15萬公費疫苗 合計採購數量創紀錄

流感流行持續緩降，但民眾打氣不減，本流感至今已接種612萬劑流感疫苗，是去年同期的1.16倍，故目前公費公費流感疫苗僅剩約60萬劑，故疾管署決定再度以開口合約增購15劑公費流感疫苗，分別是東洋、GSK、塞諾菲。

另針對6個月以下的嬰兒，因無法接種疫苗，需要照顧者接種間接獲得保護。惟疾管署原開放「6個月內嬰兒父母」接種，也將因應多元家庭的變遷改為「6個月內嬰兒雙親」，資格亦由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以被認被收，與被收養兒童有「先行共同生活之證明文件者。

疾管署長羅一鈞表示，上周門急診類流感就診人次為8萬5425，較前週減10%，但流感疫苗打氣依舊旺盛，因此除了疾管署最早採購的648萬劑公費疫疫，再加上日前第一次以開口合購增購的20劑Novavax，即將再採購的15萬劑東洋、GSK、塞諾菲疫苗（估計約12月20日配送各縣市），合計共採購682.9萬劑公費疫苗，也是歷年來最多的一次。

雖然流感疫情緩降，但幾乎每週都仍有併發重症及死案的發生。以上週為例就增加25例流感重症，以及12例死亡。疾管署防疫醫師黃伯翰表示，其中一名年僅20多歲大男生，本身有高血壓、心臟衰竭、腎臟衰竭，需要規則洗腎的病史，沒有接種本季流感疫苗，其於11月出現咳嗽、流鼻水的症狀，5天之後症狀變嚴重，並出現呼吸困難及倦怠的情形，故到急診就診，發現白血球及發炎指數都有增加的情形，且有電解質不平衡的情況，胸部X光兩側都有浸潤，經檢驗A型流感為陽性。

上述個案因醫師判斷為A型流感伴隨本身心臟病及腎病的急性惡化，並且不能排除有肺炎的狀況，故須入住加護病病接受治療。住院期間個案從第一天就接受流感抗病毒治療，治療之後症狀改善，4天之後由加護病房轉入普通病房，目前病況穩。

黃伯翰呼籲，尚未接種本季流感疫苗民眾，尤其是有慢性病史腎臟病、心臟病、肺病、肝臟病、糖尿病、免疫不全者，是流感併發重症的高危險群，接種流感疫苗是併發重症的高危險群。

疾管署副署長曾淑慧說，根據疾管署推估，今年12月初到中旬，流感疫又會開始上升，直到農曆春節前後會達到高峰。由於疫苗接種後還須14天才能發揮效果，民眾更應盡早接種好安心。

