流感疫苗接種再擴大 設籍新北市40至49歲市民開打

cnews204260108a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

配合秋冬防疫，全國自去年11月1日起，提供50歲以上民眾接種流感度苗。新北市衛生局表示，為照顧更多市民防疫需求，自購流感疫苗即日起，再擴大接種對象，凡設籍新北市40至49歲市民皆可接種，目前還剩餘約2000劑，數量有限。符合資格的民眾，可儘速前往29區衛生所接種。另外新冠疫苗，自今年1月1日起，開放全國滿6個月以上民眾接種，鼓勵市民「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

廣告 廣告

衛生局表示，依據疾管署監測資料，全國自去年10月起，流感併發重症確定病例達418例，其中83例死亡；新冠累計重症49例，其中6例死亡，近9成以上病例未接種本季疫苗。近期日夜溫差大，加上過年前群聚活動增多，可能提升流感及新冠感染風險，為降低職場群聚，避免病毒回到家庭傳播，特別提供免費到職場，進行流感及新冠疫苗接種服務。鼓勵企業與所轄衛生所聯繫安排，共同善盡照顧員工健康的責任。

衛生局提醒，疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力。同時仍需落實個人防疫措施，有症狀時應自主佩戴口罩，避免上班上課。

衛生局強調，接種疫苗是預防疾病最有效的方法，「左流右新」健康加倍，既保護自己，也保護家人及朋友。更多疫苗接種資訊請至衛生局網站查詢。

照片來源：新北市府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

季節限定 新北貢寮環保公園落羽松林療癒浪漫登場

完成13場外銷水生動物場檢驗 新北市助台灣魚走出國門

【文章轉載請註明出處】