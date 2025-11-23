流感疫苗接種前後這樣吃！營養師傳授補充攻略 避開3類食物防護力更穩定

隨著季節變換，流感病毒也開始蠢蠢欲動，流感疫苗接種季節正式來臨。許多人誤以為接種疫苗後就能高枕無憂，但事實上，疫苗只是輔助工具，能幫助身體記憶病毒，保護力通常不超過一年。因此，專家建議每年接種一次，以維持穩定的防護力。然而，最重要的還是依賴自身的免疫力。

▲ 專家建議每年接種一次流感疫苗，以維持穩定的防護力。（圖／資料圖庫）

要讓疫苗發揮最大效果，身體在接種前應保持最佳免疫狀態。這時候，補充足夠的蛋白質、維生素和礦物質，能讓防護力更穩定。

廣告 廣告

接種疫苗前的營養補充：

蛋白質 ：如蛋、雞胸肉、豆腐、牛奶等，是免疫細胞的重要原料，有助於維持免疫健康與組織修復。

鋅 ：如牡蠣、腰果、南瓜籽等，能促進免疫細胞生成，提升代謝與修復力。

維生素A：如地瓜、豬肝、胡蘿蔔等，能保護呼吸道與腸胃黏膜，降低病毒入侵風險。

此外，接種前一天的生活習慣也很重要：

多喝水 ：促進代謝。

早點睡 ：讓身體充分休息。

保持心情放鬆 ：降低壓力荷爾蒙。



接種疫苗後，免疫系統會進入訓練模式，此時需要補充抗氧化與抗發炎的營養素，幫助免疫細胞穩定，提升修復力。

接種疫苗後的營養補充：

維生素C ：如芭樂、奇異果、花椰菜等，幫助抗發炎，促進免疫細胞分化。

維生素D ：如雞蛋、乾香菇、黑木耳等，維持體內發炎平衡，強化細胞防禦。

維生素E ：如堅果、酪梨、葵花籽等，清除自由基，增強抵抗力與修復速度。

Omega-3：如鮭魚、深海魚、亞麻籽等，減緩身體氧化壓力，抑制病毒複製。

然而，有些食物會加劇發炎或影響免疫表現，為了讓疫苗效果穩定，這些食物應盡量避免：

高油高鹽食物 ：如炸物、洋芋片、加工食品等，容易使體內發炎反應上升。

高糖食物 ：如甜點、含糖飲料，會抑制免疫細胞反應，使體內慢性發炎。

酒類：降低免疫力，減弱抗體生成效果，病毒更易入侵體內。

營養師提醒，疫苗能幫助記憶病毒，但真正保護你的，是每天的營養與生活習慣。從飲食、作息到壓力管理，都是免疫防線的重要一環。接種疫苗只是起點，養好身體，才是最強的防護盾。

▲ 流感疫苗接種前後這樣吃，營養師傳授補充攻略。（圖／高敏敏營養師&白袍聯盟）

更多eNews報導

遭疑介入賀瓏感情？Albee打破沉默 380字回應：我沒對不起任何人

快訊／台中某大學驚傳墜樓！男自行入校墜落 搶救後傷重宣告不治