流感疫苗接種破500萬人 羅一鈞：部分縣市12月恐用罄
民眾施打流感疫苗踴躍，疾管署長羅一鈞今（11/8）表示，統計至11月6日，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘153萬劑，如果打氣不減，部分縣市估計12月初至12月中旬可能用罄，呼籲符合資格民眾要打要快。
衛福部疾管署今天舉辦「左流右新 健康安心」公費流感及新冠疫苗接種記者會，羅一鈞、桃園市副市長王明鉅、家樂福量販事業群北區總監王懷生、藝人王彩樺與江宏恩一起出席，王彩樺和江宏恩現場帶頭接種，呼籲符合公費資格民眾儘速完成接種。
疾管署與家樂福合作，在全台33家門市設置接種站，羅一鈞表示，感謝家樂福加入防疫行列，一起推動流感及COVID-19疫苗接種，期盼未來更多企業投入，一起守護民眾健康。
羅一鈞表示，截至11月6日，全國公費流感疫苗接種515萬劑、公費COVID-19疫苗接種116萬劑；流感疫苗剩餘153萬劑，如果打氣不墜，估計部分縣市12月初至12月中可能庫存用罄。疾管署將於11月底評估是否再增購流感疫苗，供年底至明年初公費接種需求。
今年公費流感疫苗級COVID-19疫苗「左流右新」分2階段施打，第一階段10月1日起開放65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員及衛生防疫相關人員等11類對象；第2階段11月1日起，對象為50歲以上無高風險慢性病成人。
