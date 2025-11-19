流感疫苗施打率上升！ 北市公費庫存將見底：符合資格快接種

台北市公費流感疫苗將見底。（示意圖／報系資料照）

時序準備進入冬天，國內流感疫情雖無明顯上升趨勢，但仍需警戒呼吸道傳染病，而台人最愛旅遊的日本流感疫情呈上升趨勢。台北市政府衛生局說明，北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。

截至11月17日，台北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較113年同期接種量增加13%，但設籍台北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。

北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，北市流感併發重症病例共30例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒2人、65歲以上長者24人），9成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中7例死亡，年齡均為50歲以上。

北市衛生局強調，接種疫苗不只保護自己，也可保護家人，學齡前嬰幼兒為流感高風險族群之一，北市衛生局提醒，家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒之家長，儘速帶家中寶貝接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。

台北市有超過350家合約醫療院所提供公費流感疫苗及新冠疫苗接種服務，台北市立聯合醫院十二區院外門診部於11月每週六上午加開疫苗專診，提供流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，免收掛號費，民眾可多加利用。

北市衛生局提醒，自11月12日起新冠疫苗除持續提供莫德納LP.8.1疫苗，再新增Novavax JN.1疫苗，提供滿12歲以上且尚未接種之公費對象接種，接種疫苗請攜帶健保卡及相關證明文件，有關疫苗接種資訊可至臺北市政府衛生局網站（https://health.gov.taipei）首頁/主題專區/公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。

