流感疫苗「升級」20萬劑先供機構老人！是否擴大全部長者？羅一鈞回應了

115年國家公費疫苗接種新政策，流感疫苗升級。（圖／疾管署提供）

保護國人健康，疾管署明年3箭齊發。衛福部疾病管制署今(23)日表示，為使我國疫苗政策持續與國際接軌並更臻完備，明(115)年將實行3項公費疫苗新政策，包括：成人肺炎鏈球菌疫苗(下稱肺鏈疫苗)升級、長輩流感疫苗升級及調升疫苗接種處置費，以完善對民眾健康之保障。不過外界好奇，免疫加強型流感疫苗(包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗)是否有機會在2027擴大到全體長者？對此，疾管署長羅一鈞回應需整體考量，明年會進行長者接種疫苗意願調查，來進一步了解意願與採購規劃。

疾管署於今日下午於疫情記者會宣布，加強型流感疫苗(包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗)英美加澳多國已為長者接種；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種加強型流感疫苗在長者保護效果相近；經綜合評估整體成本效益及今年3月ACIP專家會議同意，將自明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者；因此，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構之65歲以上長輩接種，加強保護力，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。

疾管署長羅一鈞說，本流感季在明年農曆春節前後的傳統高峰期，推測可比往年緩和。（圖／記者簡浩正攝影）

媒體詢問，免疫加強型流感疫苗明年實施後，是否後年（2027）有機會擴大至全體長者？羅一鈞表示，目前流感疫苗在長者的接種率大概只有五成左右，對於接種流感疫苗的接種度仍有待提升，導入新的流感疫苗希望可以增加長者接受率，「不過我們同時明年會進行一個長者接種疫苗意願的調查，來了解65歲以上的長者對於流感疫苗跟新的流感疫苗間存在怎樣的認知，跟接種意願的助力與阻力」，來更清楚知道長者對轉換新的流感疫苗的意願，規劃後續到底要採購多少劑。

另，羅一鈞說因為增購20萬劑的加強型流感疫苗，也要支出約8000萬左右的經費，如果要買更多就要挹注更多的經費，所以需要整體來考量。

上週國內流感疫情持平，類流感門、急診就診人次約8.3萬人次，與前一週相當，仍在相對低點。羅一鈞分析，原因主要是今年出現少見的一波「秋季流感」流行，為10年新高，加上今年公費流感疫苗打氣旺；他推估，本流感季在明年農曆春節前後的傳統高峰期，推測可比往年緩和。

