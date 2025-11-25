流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12月下旬可到貨配送。
疾管署今年採購公費流感疫苗共668萬劑，受到流感提早報到出現少見的秋季流感，以及年初大S流感猝逝效應，今年打氣特別旺，迄今已打掉612.5萬劑，使用率達91.7%，目前僅剩餘55.4萬劑。
羅一鈞說，相較去年同期接種526萬劑，今年硬是多了16%，部分縣市預計12月初或12月中旬就會打到見底、無疫苗可用；而全國預計可能在跨年前後，所有公費流感疫苗就會用罄，所以 經考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，爲提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗。
另一方面，疾管署也宣布，公費流感及新冠疫苗接種對象類別及敍述調整，因應現今家庭組成型態多元，疾管署今年11月12日已發函周知，公費流感及新冠疫苗接種對象「6個月內嬰兒父母」調整為「6個月內嬰兒雙親」，資格由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入有足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」證明文件者，以利多元家庭及尚在收養程序中的家庭順利同時接種，保障其權盒。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
