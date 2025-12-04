流感病例上升 桃園籲市民接種疫苗守護家人健康

冬季感染風險提升 桃園籲幼兒與長者儘早打流感疫苗。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】隨著近期日本多地流感疫情快速攀升，病例持續增加，引發國際關注。桃園衛生局提醒，滿 6 個月至入學前的幼兒，以及 65 歲以上長者，是流感重症的高風險族群，一旦感染，可能出現高燒、肺炎、氣喘惡化等併發症，不僅影響日常生活，也容易造成校園與家庭內群聚感染風險。因此，尚未接種本季流感疫苗的幼兒與長者，應儘速完成接種，以建立充分防護力，降低冬季感染威脅。

為提升民眾健康意識、鼓勵民眾接種疫苗，衛生局將於 12 月 6 日至 7 日在桃園藝文廣場舉辦「桃食安心舞動健康嘉年華」，以活潑、互動的方式加強宣導疫苗接種觀念。活動現場除設置流感疫苗接種站外，也結合飲食安全宣導、街舞競賽、美食推廣、親子闖關等多元內容，讓民眾在參與活動、享受美食及表演的同時，也能輕鬆獲得正確的防疫資訊，並就近完成疫苗接種。

衛生局特別提醒，近期有計畫赴日本旅遊者，因當地疫情升溫，更應提前注射流感疫苗，以提高旅遊期間的個人防護力，避免在旅遊旺季面臨感染風險。隨著冬季聚會增多、室內活動頻繁，病毒傳播速度更快，符合公費接種資格的民眾，請儘早前往合約醫療院所或各區衛生所接種，及早建立保護力，守護自己與家人的健康。

民眾接種時請記得攜帶健保卡，如需查詢桃園市合約醫療院所名單，可至衛生局官網查詢，或撥打衛生局 24 小時防疫專線 0800-033-355洽詢。請民眾提前完成疫苗接種，是預防流感最有效的方法之一，歡迎眾踴躍接種，一起安心迎接冬季。(圖/主辦單位提供)