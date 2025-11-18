流感症狀有哪些？A流、B流跟一般感冒差在哪？預防流感接種疫苗還能做什麼？
流感日本疫情近來拉警報，儘管我國疾管署監測，研判台灣脫離流感流行期；但近期氣溫變化大，且流感併發重症病例數仍多，社區流感病毒以A型H3N2為主，提醒民眾還是要留意流感重症風險。究竟流感症狀有哪些？流感與感冒有何不同？預防流感可以怎麼做？不幸確診流感又該怎麼辦？關於流感你一定要知道的Q&A，Yahoo顧健康馬上帶你了解。
相關新聞》日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆
流感症狀有哪些？
疾管署指出，人類感染流感後，常見症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛和咳嗽，部分患者可能伴隨噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，有些人還會引起中耳炎、鼻竇炎、肺炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎等併發症，嚴重時甚至會死亡。鑑於流感病程演變快速，倘若出現流感危險徵兆，像是呼吸困難急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、低血壓時，務必盡速前往大醫院，掌握治療黃金時間，降低重症及死亡風險。
流感是什麼？流感跟感冒差在哪？
我們常聽到的流感，其實是一種急性病毒性呼吸道疾病，致病原為流感病毒，病毒分為A、B、C、D四種型別，其中A型和B型流感可以引發季節性流行，常見的H3N2、H1N1流感便屬之。流感是具有明顯季節性的流行疾病，疫情的發生常有周期性。台灣位處於熱帶與亞熱帶地區，一年四季均有病例發生，通常秋冬較為流行，病例數會自11月逐漸攀升，流行高峰期多落在12月至隔年3月。
流感因與一般感冒症狀表現相似，常被混淆，但其實兩者有所不同。流感是因感染流感病毒引起，感冒的致病原則包括多達數百種的病毒。普遍而言，感染流感的症狀比一般感冒來得嚴重，症狀發作也較突然，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒、肌肉痠痛，痊癒的時間也比感冒長，需要7到14天才能完全恢復。
A流、B流、C流差在哪？現在流行什麼？
流感病毒的變異性強，且每年流行的類型不盡相同，以疾管署公告今（2025）年11月2日至11月8日的國內疫情來說，現階段社區流感病毒以A型H3N2為主。
讀者朋友一定想問，究竟A型流感、B型流感、C型流感差在哪？統整疾管署和啟新診所衛教資料，三者主要有以下區別：
A型流感：傳染力最高、症狀最嚴重、致死率也最高，容易引起季節性流行，並易造成併發症。
B型流感：症狀嚴重程度介於A型流感、C型流感之間，同樣易引起季節性流行，並易造成併發症。一般來說，B型流感患者出現腹瀉、肌肉痠痛的比例較高。
C型流感：症狀相對不明顯，多數患者僅有輕微上呼吸道感染，不易造成大流行。
流感怎麼傳染？流感潛伏期多長？
流感潛伏期（意即被感染到症狀出現）約1至4天。罹患流感者，在發病前1天到症狀顯現後的3至7天都具有傳染力，幼童的傳播期最長可達21天，免疫不全者病毒排放的期間更可能長達數周或數月。流感大多會經由感染者咳嗽、打噴嚏等飛沫方式，傳染他人；然因流感病毒可以短暫存活於物體表面，所以也有機會透過接觸污染物物體表面的鼻涕、口沫等黏液而傳染。
流感併發肺炎什麼意思？流感併發重症死亡率有多高？
疾管署示警，流感可能出現嚴重併發症，包括細菌性肺炎、病毒性肺炎、 腦炎或腦病變、神經症狀、心肌炎或心包膜炎，以及繼發性感染等，需住院治療，甚至可能導致死亡，流感併發重症為第四類傳染病。
世界衛生組織（WHO）提到，全球每年流感併發重症人數約300萬～500萬 ，每年死亡人數約29～65萬人。至於大家好奇的流感併發重症死亡率，黃軒醫師表示，在同一流感季節中，各年齡層流感併發重症的累積死亡率不同，儘管年輕人因流感併發重症導致死亡的機率較低，但也是要重視，特別是具有慢性病或免疫功能低下的年輕人。
7～18歲：每10萬人口約0.33例。
19～24歲：每10萬人口約0.06例。
25～49歲：每10萬人口約0.44例。
中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬提醒，流感症狀與一般感冒不同，青壯年得流感最怕併發心肌炎，尤其有心臟病史者，併發心肌炎機率較高。此外，若併發病毒性敗血症、病毒性肺炎，病毒量會比較大，加上年輕人免疫反應較強，若造成很多「細胞素」，就會回頭傷害自己的身體，造成急性呼吸窘迫症候群，這種情況就會導致「白肺」，照X光時整個肺部都呈現白色。
流感快篩哪裡買？一般人也可以自行操作嗎？
診斷流感通常會根據患者發病的症狀來判斷，也會輔以流感快篩（RIDT）來進行病毒檢驗。衛福部公告，流感快篩試劑屬於醫療器材列管，須由專業醫療人員操作，經由採取病患鼻咽、喉嚨等部位之檢體，滴入流感快篩試紙測試區塊，依區塊顏色變化來判斷是否感染流感，民眾無法自行購買。台大醫院衛教資料也說明，整個流感快篩過程快速，僅需15分鐘左右，但其敏感度與準確度仍受檢體內病毒活性及病毒量的影響，可能呈現偽陰性，故流感快篩結果僅供醫師初步參考。
流感哪些人要特別小心？
衛福部之所以提醒大家要對流感提高警覺，除了人人都有可能得到流感，也是因流感具有爆發流行快速、散播範圍廣泛、併發症嚴重等特性。
尤其是未滿5歲嬰幼兒、65歲以上長輩、孕婦、BMI≧30、18歲以下需長期接受阿斯匹靈治療者、居住於安養長照機構之住民，以及有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全（含愛滋病毒帶原）等困擾的人，因為屬於流感高危險族群，感染後容易導致併發症，還有死亡的風險，千萬要多加留意。
感染流感怎麼治療？吃什麼可以幫助康復？
考量多數流感患者可以自行痊癒，治療流感時，醫師會以退燒、止咳等支持性療法為主，並適時給予抗病毒藥劑。
想要盡早恢復健康，多喝水、多休息是對抗流感病毒的不二法門。此外，營養師高敏敏建議，可以吃芭樂、柳丁、草莓、奇異果等新鮮水果增加維生素C；食用堅果補充維生素E，或使用含維生素E的植物油烹調含硒食物（如燕麥、雞蛋、豆腐、菠菜、火雞肉等），達到相輔相成的保護作用；而補充蕈菇類、喝乳製品、曬太陽，可增加維生素D的攝取；食用藍莓、紅莓等多酚類，能夠抗氧化、清除自由基，調節身體免疫系統。
正餐方面，可吃穀類、豆製品和燕麥，補充維生素B1、B2、B3，促進碳水化合物代謝，有助於提升活力；多吃黃綠紅蔬菜，可以補充β-胡蘿蔔素；食用海鮮、南瓜則能補充鋅，增強人體免疫力。
流感疫苗可以選廠牌嗎？有副作用嗎？
想要預防流感，定期接種流感疫苗是最有效的方式。公費流感疫苗第一階段已於10月1日開打，供疾管署開放醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、安養與長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦等特定族群接種；第二階段也已在11月1日開打，開放50～64歲無高風險慢性病成人接種。今年度公費流感疫苗，共有以下五家廠牌。不過，公費流感疫苗民眾無法指定廠牌，會依對象採「隨機」方式供給。
想自選疫苗廠牌的讀者朋友，可以自費接種疫苗，有下列五種疫苗可選，費用落在1000元至1900元不等，建議民眾可依照自身條件及喜好，事先確認醫療院所的庫存、收取的價格，尤其部分醫療院所可能額外收取掛號費、疫苗諮詢費用等，可以在出發接種前一併詢問清楚，以免白跑一趟。
流感疫苗有副作用嗎？
疾管署指出，民眾接種流感疫苗，常見副作用包括注射部位疼痛、紅腫；少數的人會有發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等全身性的輕微反應，一般會在發生後1～2天內自然恢復；發生嚴重的副作用機率相當低。
看更多》流感疫苗趕快打！日本流感疫情拉警報 流感疫苗公費資格、疫苗品牌、接種副作用一次看
流感預防怎麼做？
勤洗手、雙手不碰眼口鼻、減少出入人潮眾多的室內場所、打招呼時拱手不握手、打噴嚏掩口鼻、時常量體溫、養成良好的作息與運動習慣、定期清潔居家環境、保持室內環境通風、配戴口罩，都是降低確診流感的重要關鍵。
在口罩的選擇上，一般口罩或棉布口罩，可在人潮擁擠或空氣不流通的情況下使用，減少吸入粉塵或將飛沫噴出；若有呼吸道症狀或出入醫院，配戴醫用口罩才能避免自身吸入飛沫微粒；活性碳口罩雖可吸附有機氣體或粉塵，但無法防止飛沫傳染，選用時要多留意。
若家中已有流感患者，因病毒污染程度高，建議使用政府核可的消毒藥品、濃度70%的酒精或稀釋漂白水溶液（漂白水1:水99），消毒室內環境表面，以減少家中其他成員接觸感染流感的機會。
得了流感可以上班上課嗎？
疾管署呼籲，一旦感染流感，應落實不上課、不上班的原則。生病的學生和員工，在未服用退燒藥物的情況下，最好至少退燒後24小時，再返回校園或職場，以防感染他人，加劇流感疫情傳播。
撰稿記者：陳昭容、吳怡萱
核稿編輯：廖梓鈞、羅芋宙
參考資料
※台灣流感速訊（衛福部疾管署）
※季節性流感防治（衛福部疾管署）
※流感併發重症疾病介紹（衛福部疾管署）
※你知道流感有ABC三種型別嗎？他們的差異又在哪裡呢？（疾病管制署 - 1922防疫達人臉書粉絲專頁）
※B型流感（啟新診所）
※流感併發重症（衛福部疾管署）
※流感併發重症（衛福部疾管署）
※Influenza (seasonal)（WHO）
※《流感，不只是小感冒》（黃軒醫師臉書粉絲專頁）
※流感快篩 報您知（衛福部）
※流感快篩小常識（台大醫院）
※抗流感必備維他命（營養師高敏敏臉書粉絲專頁）
※10月1日公費流感及新冠疫苗同步開打「左流右新 健康安心」（衛福部）
※11月1日起開放50歲以上民眾公費接種流感及新冠疫苗「左流右新 健康安心」（衛福部）
※流感疫苗簡介（衛福部疾管署）
其他人也在看
低溫注意！氣溫驟降心肌梗塞、腦中風、皮膚乾癢？變天要注意的疾病一次看
氣溫驟降、溫差大，除了容易感冒咳嗽，還可能誘發不少疾病。醫師呼籲，溫差過大應注意保暖，避免因身體無法負荷而發生憾事。究竟低溫、溫差過大會引發哪些問題？又該如何預防或解決呢？Yahoo顧健康帶你一次掌握。Yahoo奇摩顧健康 ・ 1 年前
發錢了！普發1萬開放ATM領現 免跨行手續費
全民普發1萬元現金今(17)日凌晨0時起開放ATM領現，至明(115)年4月30日截止。財政部表示，符合領取資格的民眾，可攜帶全國任一金融機構、郵局的提款卡，到指定ATM機台操作，即可領取現金1萬元，全台超過8成的ATM都能領，跨行免收手續費，大家隨時都能就近方便領。⠀ 財政部提醒，只有未滿1桃園電子報 ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 3 小時前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 1 天前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
全球首例！男子吃漢堡4小時後猝死 蜱蟲引發過敏「無藥可解」
根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州47歲男子在食用漢堡後4小時內死亡，成為全球首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）致死案例。這種罕見的紅肉過敏症是由「孤星蜱」叮咬所引起，使患者在食用紅肉後出現嚴重過敏反應，最終可能導致致命後果。中天新聞網 ・ 4 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 天前
攝護腺癌居「台男發生率第3名」 別輕忽頻尿、夜尿警訊！
台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。據了解，陳耀昌曾在64歲時罹患攝護腺癌，外界猜測可能是癌症復發而病逝。衛福部國健署最新統計顯示，攝護腺癌已成為台灣男性發生率第3高的癌症，民國111年發生人數高達9062人，標準化發生率為每10萬人口41.6人。專家提醒，若出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應盡早就醫，以利早期診斷與治療。中天新聞網 ・ 20 小時前
13歲就胖到85kg！可藍自創「柳丁減肥法」狂減35kg 醫警告：種下易復胖因子
藝人可藍以模特兒身分出道，曾出書分享自己從85公斤成功瘦身的經歷，近日上節目《新聞挖挖哇》再度分享細節。她透露，當時使用的是自創的「柳丁減肥法」，花費4年順利地瘦下35公斤，看似相當有效，卻也被醫師指出「容易復胖」。姊妹淘 ・ 17 小時前
吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果
臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。幸福熟齡 ・ 22 小時前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
80歲楊麗花健檢沒紅字！養生法大公開 醫：4情形容易喘要小心
80歲「歌仔戲國寶」楊麗花健檢完全沒紅字！不過她自曝唯一的小毛病是「比較容易喘」。醫師表示，80歲了健檢完全沒紅字真的很令人佩服，會有點喘可能是正常衰老情形，但是也提醒，如果喘的症狀是最近才出現，或愈健康2.0 ・ 1 天前
蕁麻疹不是過敏，是自體免疫病！癢到崩潰睡不著，抓到「指甲都是血」…醫：規律治療，不能只靠擦藥膏
每年十月一日是世界蕁麻疹日，國際間醫學機構與病友團體皆會發起活動，呼籲社會提高對蕁麻疹的認識。雖然活動已落幕，但慢性自發性蕁麻疹（Chronic Spontaneous Urticaria, CSU）的困擾並不會因時間而消失。這種疾病往往帶來長達數月甚至數年的反覆發作，偷走患者的睡眠、影響工作與課業，甚至壓垮心理健康。童綜合醫院過敏免疫風濕科主任邱瑩明醫師提醒：「別再把蕁麻疹當成單純過敏或皮膚病，正確就醫並接受標準治療，才是走出反覆惡性循環的關鍵。」幸福熟齡 ・ 1 天前
「3超級食物」助消化、降發炎！營養師揭密：味噌滾5分鐘=好菌死光
發酵食物護腸道、抗發炎，但若烹調方式不當，好菌恐在高溫下全軍覆沒。營養師陳珮淳表示，泡菜、味噌、納豆都是常見發酵食物，不過市售泡菜多已加熱滅菌，好菌含量有限，而味噌中的乳酸菌在85°C以上幾乎無法存活，若經大火滾煮5分鐘，喝到的只是味噌風味鹽湯，建議起鍋前最後1分鐘再放味噌，有助於留住好菌。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
血液如檸檬汁！他自行停用胰島素 血糖飆至850險喪命
一名54歲男子因工作忙碌壓力大，自行停用胰島素一週，結果昏倒在家中，送醫檢查發現血糖飆升至850 mg/dL，為正常值的8.5倍，確診為糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態。中天新聞網 ・ 21 小時前
咖啡＋茶「2：3 黃金比例」曝光！ 研究揭驚人保健效果：降低45%死亡風險
早上一杯咖啡提神、下午一杯茶放鬆，這樣的習慣可能比想像中更健康。最新研究指出，只要掌握咖啡與茶的「黃金比例」與飲用方式，不僅能補充水分，還與更低的死亡風險相關。姊妹淘 ・ 1 天前
「腎絲球腎炎」不痛不癢 尿液變色別輕忽
小張是一名上班族，平時身體健康，某天卻驚覺尿液偏紅，原本以為是吃火龍果造成的，沒想到幾天後泡泡尿不散，顏色更為深沉。就醫檢查發現有蛋白尿和血尿，確診為「腎絲球腎炎」。由於腎絲球腎炎早期幾乎沒有明顯症狀，不少人往往拖到腎功能受損，甚至演變成慢性腎臟病（CKD）才被發現。聯合新聞網 ・ 7 小時前
胃癌從3大死因掉到第8名！根除幽門桿菌可防9成胃癌…權威醫吳明賢：閃重鹹重辣，不如好好吃飯
胃癌曾高居國人十大癌症死因第3名，但過去30多年來，臺灣醫界針對胃癌元兇「幽門螺旋桿菌」發展出有效除菌治療，不僅大幅降低胃潰瘍與胃癌的發生率，更讓胃癌在十大癌症榜一路下滑到第8名。現任台大醫學院院長、胃腸科權威吳明賢指出，單純吃辣吃重鹹並不會導致胃癌，而是幽門桿菌「點火」所造成，因此防範胃潰瘍、胃癌形成，最好方法就是「好好吃飯」。幸福熟齡 ・ 36 分鐘前