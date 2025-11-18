流感症狀有哪些？A流、B流跟一般感冒差在哪？預防流感接種疫苗還能做什麼？

流感日本疫情近來拉警報，儘管我國疾管署監測，研判台灣脫離流感流行期；但近期氣溫變化大，且流感併發重症病例數仍多，社區流感病毒以A型H3N2為主，提醒民眾還是要留意流感重症風險。究竟流感症狀有哪些？流感與感冒有何不同？預防流感可以怎麼做？不幸確診流感又該怎麼辦？關於流感你一定要知道的Q&A，Yahoo顧健康馬上帶你了解。

流感典型的症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、全身無力等，重症時有死亡風險。（示意圖／Getty Images）

流感症狀有哪些？

疾管署指出，人類感染流感後，常見症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛和咳嗽，部分患者可能伴隨噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，有些人還會引起中耳炎、鼻竇炎、肺炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎等併發症，嚴重時甚至會死亡。鑑於流感病程演變快速，倘若出現流感危險徵兆，像是呼吸困難急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、低血壓時，務必盡速前往大醫院，掌握治療黃金時間，降低重症及死亡風險。

流感是什麼？流感跟感冒差在哪？

我們常聽到的流感，其實是一種急性病毒性呼吸道疾病，致病原為流感病毒，病毒分為A、B、C、D四種型別，其中A型和B型流感可以引發季節性流行，常見的H3N2、H1N1流感便屬之。流感是具有明顯季節性的流行疾病，疫情的發生常有周期性。台灣位處於熱帶與亞熱帶地區，一年四季均有病例發生，通常秋冬較為流行，病例數會自11月逐漸攀升，流行高峰期多落在12月至隔年3月。

流感因與一般感冒症狀表現相似，常被混淆，但其實兩者有所不同。流感是因感染流感病毒引起，感冒的致病原則包括多達數百種的病毒。普遍而言，感染流感的症狀比一般感冒來得嚴重，症狀發作也較突然，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒、肌肉痠痛，痊癒的時間也比感冒長，需要7到14天才能完全恢復。

A流、B流、C流差在哪？現在流行什麼？

流感病毒的變異性強，且每年流行的類型不盡相同，以疾管署公告今（2025）年11月2日至11月8日的國內疫情來說，現階段社區流感病毒以A型H3N2為主。

讀者朋友一定想問，究竟A型流感、B型流感、C型流感差在哪？統整疾管署和啟新診所衛教資料，三者主要有以下區別：

A型流感： 傳染力最高、症狀最嚴重、致死率也最高，容易引起季節性流行，並易造成併發症。

B型流感： 症狀嚴重程度介於A型流感、C型流感之間，同樣易引起季節性流行，並易造成併發症。一般來說，B型流感患者出現腹瀉、肌肉痠痛的比例較高。

C型流感：症狀相對不明顯，多數患者僅有輕微上呼吸道感染，不易造成大流行。

流感怎麼傳染？流感潛伏期多長？

流感潛伏期（意即被感染到症狀出現）約1至4天。罹患流感者，在發病前1天到症狀顯現後的3至7天都具有傳染力，幼童的傳播期最長可達21天，免疫不全者病毒排放的期間更可能長達數周或數月。流感大多會經由感染者咳嗽、打噴嚏等飛沫方式，傳染他人；然因流感病毒可以短暫存活於物體表面，所以也有機會透過接觸污染物物體表面的鼻涕、口沫等黏液而傳染。

流感併發肺炎什麼意思？流感併發重症死亡率有多高？

疾管署示警，流感可能出現嚴重併發症，包括細菌性肺炎、病毒性肺炎、 腦炎或腦病變、神經症狀、心肌炎或心包膜炎，以及繼發性感染等，需住院治療，甚至可能導致死亡，流感併發重症為第四類傳染病。

世界衛生組織（WHO）提到，全球每年流感併發重症人數約300萬～500萬 ，每年死亡人數約29～65萬人。至於大家好奇的流感併發重症死亡率，黃軒醫師表示，在同一流感季節中，各年齡層流感併發重症的累積死亡率不同，儘管年輕人因流感併發重症導致死亡的機率較低，但也是要重視，特別是具有慢性病或免疫功能低下的年輕人。

7～18歲：每10萬人口約0.33例。

19～24歲：每10萬人口約0.06例。

25～49歲：每10萬人口約0.44例。

中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬提醒，流感症狀與一般感冒不同，青壯年得流感最怕併發心肌炎，尤其有心臟病史者，併發心肌炎機率較高。此外，若併發病毒性敗血症、病毒性肺炎，病毒量會比較大，加上年輕人免疫反應較強，若造成很多「細胞素」，就會回頭傷害自己的身體，造成急性呼吸窘迫症候群，這種情況就會導致「白肺」，照X光時整個肺部都呈現白色。

流感快篩哪裡買？一般人也可以自行操作嗎？

診斷流感通常會根據患者發病的症狀來判斷，也會輔以流感快篩（RIDT）來進行病毒檢驗。衛福部公告，流感快篩試劑屬於醫療器材列管，須由專業醫療人員操作，經由採取病患鼻咽、喉嚨等部位之檢體，滴入流感快篩試紙測試區塊，依區塊顏色變化來判斷是否感染流感，民眾無法自行購買。台大醫院衛教資料也說明，整個流感快篩過程快速，僅需15分鐘左右，但其敏感度與準確度仍受檢體內病毒活性及病毒量的影響，可能呈現偽陰性，故流感快篩結果僅供醫師初步參考。

流感哪些人要特別小心？

衛福部之所以提醒大家要對流感提高警覺，除了人人都有可能得到流感，也是因流感具有爆發流行快速、散播範圍廣泛、併發症嚴重等特性。

尤其是未滿5歲嬰幼兒、65歲以上長輩、孕婦、BMI≧30、18歲以下需長期接受阿斯匹靈治療者、居住於安養長照機構之住民，以及有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病（含糖尿病）、血紅素病變、免疫不全（含愛滋病毒帶原）等困擾的人，因為屬於流感高危險族群，感染後容易導致併發症，還有死亡的風險，千萬要多加留意。

感染流感怎麼治療？吃什麼可以幫助康復？

考量多數流感患者可以自行痊癒，治療流感時，醫師會以退燒、止咳等支持性療法為主，並適時給予抗病毒藥劑。

想要盡早恢復健康，多喝水、多休息是對抗流感病毒的不二法門。此外，營養師高敏敏建議，可以吃芭樂、柳丁、草莓、奇異果等新鮮水果增加維生素C；食用堅果補充維生素E，或使用含維生素E的植物油烹調含硒食物（如燕麥、雞蛋、豆腐、菠菜、火雞肉等），達到相輔相成的保護作用；而補充蕈菇類、喝乳製品、曬太陽，可增加維生素D的攝取；食用藍莓、紅莓等多酚類，能夠抗氧化、清除自由基，調節身體免疫系統。

正餐方面，可吃穀類、豆製品和燕麥，補充維生素B1、B2、B3，促進碳水化合物代謝，有助於提升活力；多吃黃綠紅蔬菜，可以補充β-胡蘿蔔素；食用海鮮、南瓜則能補充鋅，增強人體免疫力。

流感疫苗可以選廠牌嗎？有副作用嗎？

想要預防流感，定期接種流感疫苗是最有效的方式。公費流感疫苗第一階段已於10月1日開打，供疾管署開放醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、安養與長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦等特定族群接種；第二階段也已在11月1日開打，開放50～64歲無高風險慢性病成人接種。今年度公費流感疫苗，共有以下五家廠牌。不過，公費流感疫苗民眾無法指定廠牌，會依對象採「隨機」方式供給。

想自選疫苗廠牌的讀者朋友，可以自費接種疫苗，有下列五種疫苗可選，費用落在1000元至1900元不等，建議民眾可依照自身條件及喜好，事先確認醫療院所的庫存、收取的價格，尤其部分醫療院所可能額外收取掛號費、疫苗諮詢費用等，可以在出發接種前一併詢問清楚，以免白跑一趟。

流感疫苗有副作用嗎？

疾管署指出，民眾接種流感疫苗，常見副作用包括注射部位疼痛、紅腫；少數的人會有發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等全身性的輕微反應，一般會在發生後1～2天內自然恢復；發生嚴重的副作用機率相當低。

流感預防怎麼做？

勤洗手、雙手不碰眼口鼻、減少出入人潮眾多的室內場所、打招呼時拱手不握手、打噴嚏掩口鼻、時常量體溫、養成良好的作息與運動習慣、定期清潔居家環境、保持室內環境通風、配戴口罩，都是降低確診流感的重要關鍵。

在口罩的選擇上，一般口罩或棉布口罩，可在人潮擁擠或空氣不流通的情況下使用，減少吸入粉塵或將飛沫噴出；若有呼吸道症狀或出入醫院，配戴醫用口罩才能避免自身吸入飛沫微粒；活性碳口罩雖可吸附有機氣體或粉塵，但無法防止飛沫傳染，選用時要多留意。

若家中已有流感患者，因病毒污染程度高，建議使用政府核可的消毒藥品、濃度70%的酒精或稀釋漂白水溶液（漂白水1:水99），消毒室內環境表面，以減少家中其他成員接觸感染流感的機會。

得了流感可以上班上課嗎？

疾管署呼籲，一旦感染流感，應落實不上課、不上班的原則。生病的學生和員工，在未服用退燒藥物的情況下，最好至少退燒後24小時，再返回校園或職場，以防感染他人，加劇流感疫情傳播。

撰稿記者：陳昭容、吳怡萱

核稿編輯：廖梓鈞、羅芋宙

