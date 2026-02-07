流感破十萬例！最新公費藥劑擴大使用對象

流感典型症狀包含高燒、頭痛、肌肉痠痛、極度倦怠及喉嚨痛。（圖/Freepik)

又到了流感好發季節，症狀經常伴隨高燒、肌肉痠痛及顯著的疲憊感。面對蠢蠢欲動的疫情，了解預防措施與政府提供的藥物資源，是每位民眾守護健康的必修課。





流感的 4 大典型症狀

流感與一般感冒最大的不同在於「全身性症狀」，典型症狀包括：





突發性高燒（常超過 38.5°C） 劇烈頭痛與肌肉痠痛 極度倦怠感 持續性咳嗽或喉嚨痛





對於長者、嬰幼兒及慢性病患者等高風險族群，流感極易引發肺炎、腦炎或心肌炎等嚴重併發症，因此絕對不可輕忽。

115 年擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象

為了有效控制疫情並降低重症率，衛生福利部疾病管制署已宣布，針對 2026 年流感高峰期，自 115 年 1 月 20 日起至 2 月 28 日止，擴大公費流感抗病毒藥劑的適用對象。





這類藥劑（如克流感、易剋冒等）能有效抑制病毒複製。在症狀出現後的 48 小時內服用，不僅能縮短病程，更能降低傳染力。民眾若出現流感症狀，應儘速就醫，由醫師評估是否符合公費藥劑的使用資格。





擴大適用對象：在此期間，除了原有的高風險族群（如長者、幼兒、孕婦）外，凡具有類流感症狀，且身處「高傳播族群」（如醫事與防疫人員、各級學校學生、長照機構工作者、流感高風險者之同住照顧者等 7 類對象），經醫師判斷後無須快篩，即可開立公費藥劑。





衛生福利部疾病管制署宣布，自 115 年 1 月 20 日起至 2 月 28 日止，擴大公費流感抗病毒藥劑的適用對象。（圖/Freepik)

日常生活中的防疫措施

預防永遠勝於治療，在高峰期建議做好防護：





接種疫苗：預防流感最有效的方法，雖然無法百分之百免於感染，但能顯著降低重症與死亡風險。

勤洗手與戴口罩：在人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，落實手部衛生與呼吸道禮節。

保持警覺：若感到身體不適，應在家休息，避免前往校園或職場，防止病毒進一步擴散。



