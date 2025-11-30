流感確診9成都是「K分支」！突破性感染恐增加 疾管署：疫苗降低重症仍有效

全球A型流感病毒變種「K分支」來勢洶洶，根據疾管署的監測，國內流感確診者中，A型H3N2病毒的「K分支」占比已高達近9成，成為主流病毒株。

疾管署發言人曾淑慧示警，由於K分支與目前北半球使用的H3N2疫苗株在抗原性上存在較大差異，可能導致本季突破性感染情形增加。然而，疾管署重申，接種疫苗對於降低重症與住院風險，仍具有明顯效益，呼籲民眾儘速完成接種。

變種K分支攻陷全球 國內占比飆破8成

這波流感疫情的主角是A型H3N2病毒的「K分支」（或稱K亞分支），在世界各地快速竄升。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）的基因定序資料顯示，K分支已占歐洲H3N2病毒序列近半數。

亞洲疫情同樣嚴峻，日本以A型H3N2為主要流行株，自今年9月迄今，K分支的檢出率更高達92.3%。

綜合媒體報導，曾淑惠今（30日）向媒體說明，台灣疾管署國家實驗室是在今年7月首次檢出A型H3N2病毒K分支，隨後，K分支在國內H3N2序列中的占比呈現快速上升趨勢，從7月僅占30.8%，8月已快速增加至65.7%，9月達88.6%，到了10月甚至竄升至87.7%。

曾淑慧表示，依據ECDC最新的病毒抗原性分析報告，K分支與2025至2026年北半球所使用的H3N2疫苗株，在抗原性上存在較大差異，病毒株與疫苗株的基因序列相似度偏低，可能導致本季突破性感染情形增加。

重症或死亡比例並未顯著上升 疫苗降低重症仍有效

曾淑慧強調，雖然感染人數增加，但根據多國監測資料，都未觀察到H3N2 K分支重症或死亡比例有上升趨勢，顯示雖然目前使用的H3N2疫苗株在預防感染方面的保護力可能受到影響，但在降低重症與住院風險上，疫苗仍具明顯效益。

此外，曾淑慧指出，公費流感疫苗自10月1日開打後，截至11月27日，接種人次已達622萬，隨著疫苗覆蓋率提高，國內流感疫情在11月初已脫離流行期，處於低點，這也合理推測今年的疫苗對K分支仍有一定效果。

跨年後疫情恐升溫 高風險族群需速打疫苗

曾淑慧提醒，隨著近期天氣變化大，疫情很可能在跨年後再度升溫，疾管署預估，下一波流感高峰將會落在農曆春節前後。

曾淑慧呼籲，雖然目前國際監測尚未顯示重症比例上升，但隨著疫情規模擴大，預期流感併發重症個案數將同步增加，高風險族群應盡速完成疫苗接種，降低健康風險、預防重症發生。