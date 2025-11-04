流感緩降 估12月下旬升溫

疾管署副署長曾淑慧表示，冬季流感估計12月下旬開始升溫，呼籲民眾盡快接種疫苗。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

流感疫情一路緩降，預計將於本週脫離流行，但上週仍新增63例重症與9例死亡，其中最小的北部3歲女童併發重症，所幸已出院。疾管署副署長曾淑慧表示，冬季流感估計12月下旬開始升溫，重症死亡病例會高於秋感，疫苗仍是關鍵防線。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，上週類流感門急診就診計10萬6829人次，較前一週下降4.9%，另新增63例流感併發重症病例及9例死亡。

防疫醫師林詠青說明，重症個案當中最年幼是3歲多女童，本身有先天代謝疾病病史，今年秋冬則尚未接種流感疫苗，10月下旬出現超過39度高燒，至診所就醫未能改善，隔第2天急診就醫時還出現心跳加快、呼吸困難、哮吼症狀，快篩確認感染A型流感，收治到加護病房給予抗病毒藥物治療，10月底住院第6天順利康復出院。

曾淑慧表示，流感疫情本週估計會脫離流行，但是天氣轉涼，預期12月下旬流感會再度升溫，屆時流感重症、感染個案、住院人次都會比目前秋季疫情更多，對民眾威脅更大。

流感疫苗是降低重症、減少死亡最有效方法，疾管署統計，截至今年11月3日，公費流感疫苗接種數約477.8萬人次，約為去（113）年同期的1.2倍。曾淑慧提醒，因疫苗接種兩週後才產生足夠保護力，呼籲符合資格民眾盡快接種，及早預防及減少感染及相關併發症發生風險。