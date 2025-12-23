流感罕見年底仍處低點 羅一鈞：估春節比往年緩和

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）流感疫情持平，疾管署長羅一鈞今天說，受到今年一波少見的「秋季流感」流行，加上疫苗打氣旺，年底罕見流感疫情仍在低點未上升，農曆春節前後傳統高峰期，推測可比往年緩和。

衛生福利部疾病管制署公布最新監測資料，上週（12月14日至20日）類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一週相當；另外，上週新增16例流感併發重症病例，包括3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型；6例死亡，均為H3N2。

疾管署疫情中心副主任李佳琳在例行疫情週報表示，實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

羅一鈞補充，今年出現少見的一波「秋季流感」流行，為10年新高，加上今年公費流感疫苗打氣在年初名人猝逝效應之下，施打人數也創下史上最高，農曆春節前後的傳統高峰期，推測可比往年緩和。

疾管署統計，這次流感季累計396例重症病例（113例H1N1、277例H3N2、2例A未分型、4例B型）及74例死亡（23例H1N1、50例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，91%未接種本季流感疫苗。

至於新增死亡個案中較年輕個案，疾管署防疫醫師林詠青指出，是南部60多歲女性，本身有多重慢性疾病，包括糖尿病、高血壓、氣喘，沒有接種本季疫苗。

個案自11月開始間歇性高燒，11月底到急診就醫，胸部X光發現肺部腫塊，入院後因呼吸困難轉進加護病房，流感快篩確診A型，給予流感藥物治療後仍反覆心跳停止，併發黴菌感染，最後因治療無效，在12月中旬過世，累計住院約3週，主要死因流感併發重症、侵襲性黴菌感染。

疾管署副署長林明誠說，截至12月22日，公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種累計約155.6萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.3萬人次。

林明誠表示，考量歷年流感疫情多於12月至翌年3月達流行高峰，為了提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並於上週配送至衛生局，總計今年共採購682萬9080劑流感疫苗供計畫對象使用。

「公費流感疫苗尚餘28萬劑，且不會再增購了。」林明誠強調，符合公費接種條件對象應把握時間，盡早接種。

李佳琳提醒，目前全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、韓國處高點，不過，近3週已呈下降或上下波動趨勢；亞、東/北/西南歐、西非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為H3N2。（編輯：管中維）1141223