流感罕見12月低點！上週增16重症、6死 60歲女「反覆發燒」搶救3週過世

疾管署說明流感疫情。（疾管署提供）

疾管署今（23）日表示，上週流感增16例重症、6例死亡，其中有一名南部60多歲女性，在11月時出現了間歇性發燒、畏寒等症狀，之後就醫發現有肺炎，雖然有給藥治療，但還是反覆發生心跳停止，雖住院搶救3週，但仍不幸身亡。

流感上週增16重症、6死！

依據疾管署監測資料顯示，第51週（12月14日至12月20日）類流感門急診就診計83,851人次，與前一週相當；另上週（12月16日至12月22日）新增16例流感併發重症病例（3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型）及6例死亡（均H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

廣告 廣告

疾管署指出，本（2025至2026）流感季累計396例重症病例（113例H1N1、277例H3N2、2例A未分型、4例B型）及74例死亡（23例H1N1、50例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，91%未接種本季流感疫苗。全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、韓國處高點，惟近3週呈下降或上下波動趨勢；亞、東／北／西南歐、西非、北／中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A（H3N2）。

流感罕見12月處低點波動！

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第51週新冠門急診就診計1,099人次，與前一週相當，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。

疾管署說，今年10月起累計45例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者（占62%）及具慢性病史者（占80%）為多，96%未接種本季新冠疫苗。

疾管表示，全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲部分地區呈上升；鄰近國家／地區香港、日本、韓國疫情下降，中國疫情略增，惟仍處低點，另加拿大及英國疫情呈下降趨勢。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高；另WHO近期新增 BA.3.2為監測中變異株（VUM），目前占比仍低，須持續觀察。

疾管署提醒，時序入冬為呼吸道傳染病好發季節，流感及新冠病毒仍持續活躍於社區環境中，疾病傳播風險不容忽視，除落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息等衛生習慣。

更多鏡週刊報導

冷氣團來襲疾病傳播風險升高！ 流感上週再增10重症、2例死亡

舞台上「結屎臉」挨轟霸凌女同學 王ADEN丟跨年工作「發長文這樣說」

盡可能坐鎮台北！北捷無差別攻擊釀悲劇 蔣萬安雙城論壇「只出席1天」