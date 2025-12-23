流感罕見12月低點！羅一鈞曝「兩大因素」 農曆春節有望過好年 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

罕見！流感疫情12月底還在谷底。疾管署今（23）日公布上周國內流感疫情持平，類流感門、急診就診人次共計8.3萬人次，與前一週相當，仍在相對低點。疾管署署長羅一鈞分析，原因主要是今年出現少見的一波「秋季流感」流行，為十年新高，加上今年公費流感疫苗打氣在年初名人猝逝效應之下，施打人數創下史上最高；好消息是，羅一鈞認為，農曆春節前後的傳統高峰期，推測可比往年緩和。

根據疾管署最新監測資料，上周類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一週相當；另上週新增16例流感併發重症病例（3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型）及6例死亡（均H3N2）。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計396例重症病例（113例H1N1、277例H3N2、2例A未分型、4例B型）及74例死亡（23例H1N1、50例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，91%未接種本季流感疫苗。

李佳琳指出，目前全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、韓國處高點，不過近3週已呈下降或上下波動趨勢；亞、東/北/西南歐、西非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為H3N2。

疾管署副署長林明誠說，截至12月22日，公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，新冠疫苗接種累計約155.6萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.3萬人次。考量歷年流感疫情多於12月至翌年3月達流行高峰，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並於上週配送至衛生局，總計今年共採購682萬9080劑流感疫苗供計畫對象使用。

林明誠強調，公費流感疫苗尚餘28萬劑，且不會再增購了，符合公費接種條件對象應把握時間，盡早接種。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

