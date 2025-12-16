流感肆虐！阿嬤顧孫高燒不退 一人中鏢全家淪陷

一人流感全家中獎，阿嬤顧孫高燒不退、原來流感大發威。（圖：亞大附醫提供）

67歲張阿嬤日前回診領取糖尿病藥物，醫師發現她有咳嗽、喉嚨痛症狀，詢問「最近有否打流感疫苗？」阿嬤連聲說沒有，量體溫發現阿嬤高燒38.9度，安排快篩，確認流感惹禍，細問下才得知，小孫子前幾天在幼兒園感染流感，現在全家都有類似症狀，這才警覺「代誌大條了」！

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師卓妮表示，入秋後，街頭巷尾的空氣，彷彿多了一種無形的緊張感，因為無論是走進捷運車廂或者辦公室，常會聽到咳嗽聲此起彼落，尤其在醫院候診區，戴著口罩、低聲擤鼻涕的人明顯變多，因為這正是流感疫情急遽升溫的警告訊號。

卓妮表示，一般感冒多半症狀輕微，幾天內可自行緩解，但流感（Influenza）來勢洶洶，往往在短時間內出現高燒、全身痠痛、極度倦怠、喉嚨痛與劇烈咳嗽等症狀，甚至可能引發肺炎、腦炎或心肌炎等嚴重併發症，尤其新冠疫情過後，許多民眾出門已經不戴口罩，以致於流感病毒的傳染力更為加強，也對症狀顯得輕忽。

醫師說，以張阿嬤為例，不少長者或慢性病患者在染病初期都僅是感到喉嚨不適或輕微咳嗽，誤以為只是小「感冒」而延誤就醫，張阿嬤便是自認身體硬朗，不僅沒有接種流感疫苗，甚至家人確診也沒有提高警覺，因此才會將近39度的高燒依然不自知，這類案例在流感季節並不少見，也凸顯出流感並不會因為「平時很健康」而自動繞道。

卓妮指出，流感病毒高度變異的特性會使人體過去建立的免疫記憶失去效果，所以流感疫苗才須每年重新設計，且疫苗保護力會隨時間下降，大約半年後逐漸減弱，因此每年接種成為防疫關鍵，尤其年長者、孕婦、慢性病患者或免疫力較差者而言，最佳策略仍是注射疫苗預防，而非事後使用抗流感病毒藥物補救。

卓妮呼籲，公費流感疫苗已經開打2個月，第一階段優先提供給長者、孕婦、幼兒、學生、慢性病患者及醫療防疫等相關人員接種，目的正是降低重症發生率，減輕醫療體系負擔，一般民眾也可以選擇自費流感疫苗，為健康建立一道防線，也提醒民眾應養成良好衛生習慣，包括勤洗手、戴口罩、避免在密閉空間長時間停留，以及出現發燒、肌肉痠痛與劇烈倦怠等典型症狀時，儘早就醫檢查。（寇世菁報導）