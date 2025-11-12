流感與新冠威脅升溫 公費Novavax JN.1新冠疫苗開打

衛生局十一月十二日起提供Novavax JN.1疫苗接種，滿十二歲以上且尚未接種莫德納LP.8.1疫苗的公費對象接種一劑；已接種過莫德納LP.8.1疫苗者，無須再接種。（記者鄭鈞云翻攝）

記者鄭鈞云／基隆報導

近期氣溫變化劇烈，流感與新冠病毒雙重威脅再度升溫，為強化市民防護力，十二日起，衛生局再新增提供新冠Novavax JN.1疫苗接種。滿十二歲以上尚未接種且符合「公費」接種的民眾，可選擇接種莫德納 LP.8.1或Novavax JN.1疫苗；而滿六個月以上至十一歲的公費對象則依疫苗核准適應症，只可接種莫德納 LP.8.1疫苗，衛生局呼籲符合公費接種之民眾儘速完成接種，以及早建立免疫保護力。

公費流感及新冠疫苗已於十一月一日起開放第二階段五十至六十四歲無高風險慢性病成人接種，由於接種情形踴躍，衛生局特別提醒尚未接種的第一階段對象(含六十五歲以上長者等十一類公費對象)，儘早前往合約院所完成接種，以儘早獲得免疫保護力，降低感染後發生重症及死亡風險。

基隆市衛生局長張賢政呼籲，近期天氣多變，除接種疫苗外，仍應落實日常防疫措施，保持良好手部衛生及呼吸道與咳嗽禮節，如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀時，請配戴口罩並儘速就醫、在家休息，及持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等重症徵兆，應立即就醫，以利及時治療。如有相關防疫問題，可撥打基隆防疫專線０二-二四二七六一五四洽詢。