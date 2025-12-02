流感觸底恐反彈！上週增24重症 疾管署示警：12月中將開始升溫

疾管署今（12／2）日召開例行記者會。疾管署提供



流感疫情有回升跡象！疾管署今（2）日指出，國內流感疫情在連續八週下降後，上週出現觸底訊號，疫情可能在未來兩週內反彈、緩步上升，12月中旬病例數將明顯增加，並預估於農曆春節期間前達到高峰。

今年公費流感疫苗施打踴躍，不少醫院已全數用罄，目前全台僅剩約32萬劑庫存。為因應接下來的流行高峰，疾管署已緊急追加採購15萬劑疫苗，盡速補足量能。

疾管署表示，截至今年12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗接種累計約148萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約2.1萬人次。因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計8萬7,162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例及9例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計349例重症病例及53例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，93%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升， 主要流行型別為A（H3N2） ，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南／東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，上週新冠門急診就診計1,225人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。今年10月起累計39例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占59%及具慢性病史者占79%為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區署呈上升，南非疫情上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署表示，國內持續新增新冠併發重症本土病例，自今年10月起新增病例有9成以上未接種新冠疫苗，且依文獻資料顯示新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，隨著年末聚會活動頻繁，人群聚集使疾病傳播風險升高，提醒符合公費接種資格且尚未接種新冠疫苗者儘快接種，以降低感染後併發重症風險，莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗可擇一接種，兩種疫苗對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

今年約有4,400餘家接種合約院所，另全聯、大全聯及家樂福亦於指定門市及時段設置疫苗接種站，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

