流感變異升溫！醫提醒高齡族群提前評估疫苗接種

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】截至1月3日，類流感門急診就診人次突破八萬人1；疾管署日前示警全球流感活動度上升，且陸續檢出H3N2新突變分支「K分支」。醫師指出過去較少接觸到此分支，故免疫低下，有可能導致環境中的快速傳播2。此外，根據目前疾管署所公布之數據，流感重症患者仍以65歲以上長者居多，且高達九成未接種流感疫苗3。面對流感病毒株變異、部分民眾仍未接種疫苗等雙重威脅夾擊，醫師提醒，65歲以上長者可與醫師討論合適的疫苗接種策略，為年節期間人際接觸增加所帶來的流感風險提前做好防護。

流感恐引發多重併發症 高齡族群需提高警覺

根據衛生福利部疾病管制署統計，去年截至12月27日，共有26,645人因流感及肺炎死亡，其中近九成為65歲以上長者4。流感高風險族群包含嬰幼兒、慢性病患、免疫不全者及65歲以上長者5；統計研究出現嚴重併發症者約有半數會死亡6，隨著年齡增加，死亡率亦提升7。

除了因流感併發敗血症或器官衰竭而死亡外，流感亦會產生嚴重併發症。台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，流感病毒會影響全身系統運行，引發其他疾病，如增加10倍心臟病風險、8倍中風風險、血糖異常等5；病毒也會降低免疫系統，續發細菌性肺炎，導致肺部功能受損5。統計更顯示，不少長者因流感入院，期間自理能力、體能下降，而出現失能狀況5。

免疫老化加上慢性病 長者感染風險疊加

台灣今年正式進入超高齡化社會，65歲以上長者比例達到總人口數的20%10；流感的高風險族群人數不斷上升，未來將面臨極大的公衛負擔，政府及民眾都應更重視流感預防。台灣基層糖尿病學會陳宏麟理事長強調流感的感染風險加大，也與長者免疫系統老化有極大關係。人類的免疫機制會隨著年齡而老化，負責產生抗體及識別病原體的細胞，其作用能力下降，導致疾病感染風險增加11。疫苗是透過接種病毒抗原，進而刺激免疫反應、產生抗體，長者因免疫老化，接種疫苗後的保護力、抗體濃度遠低於年輕族群11。

許多研究都已證實，長者接種一般流感疫苗後的保護力不如預期。一項國外研究顯示，針對常見的H1N1、H3N2病毒型別，長者與成年人相比，接種疫苗後的抗體濃度分別下降了3倍及1.4倍8。2024年的亞洲研究也發現，長者接種流感疫苗後的保護力僅有30.6%，低於平均的41.4%5，顯示免疫反應會隨年齡有所差異。陳宏麟理事長補充，國健署統計有四成以上長者同時患有三種以上的慢性疾病，常見如三高、心血管疾病、腎臟病9，免疫老化加上慢性病威脅，大幅提升感染的風險，需多加留意流感預防。



圖說：台灣基層糖尿病學會陳宏麟理事長指出免疫老化使得長者更容易遭受疾病威脅、接種疫苗的抗體濃度僅有成年人三分之一。

醫師提醒：及早規劃疫苗接種 有助降低流感衝擊

張峰義理事長指出，接種疫苗是目前預防流感比較有效的方式。除了標準劑量的流感疫苗外，現今亦有為 65 歲以上長者設計的「免疫加強型疫苗」，其抗原含量或免疫設計經過強化，有研究指出，免疫加強型疫苗在部分長者族群中，可能有助於提升免疫反應表現。免疫加強型疫苗主要分為兩類：高劑量型與佐劑型。其中，高劑量流感疫苗抗原含量為標準劑量的4倍13。張峰義教授進一步提醒，隨著年齡增長，長者的免疫力逐漸下降，應及早與醫師討論接種策略，選擇保護力更佳的疫苗，為自身建立更完整的流感防護。

相關研究顯示，免疫加強型疫苗在安全性與免疫反應方面具一定研究基礎，是否適合仍需依個人健康狀況評估。基於充足的研究證據，美國預防接種諮詢委員會（ACIP）已更新 2025–2026 年流感季建議，呼籲 65 歲以上長者應優先接種免疫加強型疫苗，以獲得更佳的保護效果14。台灣方面，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）及疾病管制署亦與國際趨勢接軌，預計於今年9月流感季正式導入免疫加強型疫苗12，進一步提升高齡族群的流感防護。



圖說：台灣感染症醫學會張峰義理事長點出流感容易造成肺炎、中風、腦血管疾病，威脅不容小覷。

