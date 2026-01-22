流感變異株「K分支」春節恐來襲 醫憂疫苗保護力恐降至1成！疾管署回應了

新光醫院感染科醫師黃建賢今（22）日提醒，流感H3N2新突變「K分支」恐於春節前後來襲。資料照。廖瑞祥攝



新光醫院感染科醫師黃建賢今（22）日提醒，流感H3N2新突變「K分支」恐於春節前後來襲，並稱本季流感疫苗對其有效果已不到10%。不過，疾管署副署長林明誠則強調，儘管K分支具較高免疫逃脫能力，疫苗對「降低重症風險」仍保有約80%的保護力，呼籲民眾尤其是高風險族群儘速接種。

黃建賢表示，台灣正經歷流感主流型別由H1N1轉為H3N2的「大規模型別轉換」，身體免疫力來不及適應，感染人數自然變多，嚴重程度也高，尤其「K分支」屬於新突變，自去年10月起，國內流行株逐漸轉為H3N2的K分支，使原本預估可達70%以上的疫苗保護力明顯下降，不到10%了。

黃建賢進一步說明，雖然疫苗在預防感染上的效果有限，但仍有機會透過交叉保護，減輕感染後的症狀嚴重度與病程，也說如是平常的季節性流感死亡率約千分之一，若是新的病毒，至少會有4、5倍的上升。然而相較中國、日本與美國已率先流行，台灣因民眾仍保有戴口罩等防疫習慣，使疫情出現時間相對延後；隨著國際交流恢復及春節連假人流頻繁，感染人數勢必持續攀升。

不過，黃建賢也指出，即便疫苗效力下降，接種仍有助於防範其他流行型別（如H1N1），並降低重症與併發症風險；最關鍵仍是避免感染，包括持續戴口罩、勤洗手等基本防疫措施。

新光醫院感染科醫師黃建賢。游騰傑攝

對此，疾管署副署長林明誠回應，國內早在去年7月即偵測到K分支變化，九月底時就已經成為主流株，至11月底其佔比已達約90%，近月則維持在80%至90%之間。他坦言，K分支確實具有較高免疫逃脫機會，可能出現「打了疫苗仍感染」的情況，但疫苗對死亡、重症預防仍具顯著保護力。

林明誠指出，流感疫苗株每年於2月依全球趨勢預測當年流行株，難以完全吻合實際流行病毒；即便在感染預防上的效果下降，對於降低重症、住院與死亡風險仍相當重要，特別是長者與慢性病等高風險族群，仍強烈建議接種。

他也補充，第二波疫苗已經打完，再加上去年秋冬已出現一波包含K分支的流行，曾感染者對再次感染的風險相對較低，可能使今年春節期間的疫情高峰略低於過往預期。疾管署目前評估，春節前單日新增感染人數約維持在13萬至14萬人左右。

