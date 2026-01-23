流感變異株K分支成主流 疾管署：疫苗仍具保護力

疾管署副署長林明誠說明新變異株流感病毒「K分支」。(資料照、記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕新變異株流感病毒「K分支」來勢洶洶，引發民眾對疫苗保護力的疑慮。疾管署今(23)表示，K分支雖屬於A型流感H3N2的變異株，且與先前流行病毒及本季疫苗株存在明顯抗原偏移，原先醫學界確實預期疫苗保護力可能大幅下降；不過綜合多國「真實世界」研究數據顯示，本季流感疫苗對K分支造成的輕、重症感染仍具中度以上保護力，整體保護效力約為36.4%至52%。

疾管署副署長林明誠指出，K分支最早於2025年夏季在澳洲等南半球國家被發現，隨後逐漸向北半球擴散，並於秋季成為台灣、日本、韓國及歐美地區的主流流感病毒株。由於抗原結構改變明顯，外界一度擔憂疫苗失效，但實際觀察結果與預期不同。

廣告 廣告

根據疾管署彙整歐盟、法國、英國及中國的研究資料，本季流感疫苗在不同年齡層、不同病程嚴重度上，皆能有效降低感染與住院風險。針對輕症就醫保護力，5歲以下幼童的疫苗保護效力高達70.9%，6至17歲兒童及青少年約為37.4%至52%，18至64歲成人為45.1% 至57%，65 歲以上長者也至少有25.3%的保護力。

在重症方面，英國針對住院病例的研究顯示，疫苗對18歲以下兒童與青少年重症保護力達72%至75%，成人族群亦有32%至39%的保護效果。整體數據顯示，接種疫苗可顯著降低流感輕症與重症發生率。

疾管署也從國內疫情變化佐證疫苗效果。自去(2025)年10月流感疫苗開打後，即便K分支成為主流株，秋季流感疫情仍迅速下降，冬季流行期也延後至近期才可能出現，較往年晚約一個月，顯示疫苗對疫情控制與延緩具有實質助益。

疾管署強調，接種疫苗仍是預防流感最有效的方法，呼籲民眾勿因少數研究結果誤解「疫苗無效」。目前國內流感疫苗尚餘約15萬劑，提醒符合資格者，尤其是幼童、長者及慢性病高風險族群，應於春節連假前兩週儘速完成接種，降低感染、重症與死亡風險，安心迎接新年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

流感變種K分支來襲 醫：高風險族群盡快打疫苗

健康網》耐高溫 ≠健康 營養師揭3類「偽健康油」

健康網》耳垂有摺痕別輕忽 醫：恐是心血管疾病警訊

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

