流感變異 K 分支來襲，多國研究證實疫苗仍有 36% 至 52% 保護力

A 型流感 H3N2 新變異株「K 分支」自去年夏季在南半球出現後，迅速成為北半球主流病毒株，外界一度憂心疫苗因抗原偏移而失效。不過疾管署今（23）日指出，歐盟、英國、法國及中國 11 月起公布的真實世界研究顯示，本季流感疫苗對不同年齡層仍具 36.4% 至 52% 整體保護力，5 歲以下幼童保護效力更高達 7 成以上，顯見本季疫苗對 K 分支仍有中高程度的保護力。

幼童接種流感疫苗防護力逾 7 成，長輩也有 25％

歐盟、法國與中國針對門診確診流感輕症個案的研究指出，疫苗對 5 歲以下幼童的保護力達 70.9%；6-17 歲族群為 37.4-52%；18-64 歲成人為 45.1-57%；65 歲以上長者亦至少有 25.3% 的保護效果。

英國以重症住院為指標的分析顯示，18 歲以下族群的疫苗保護效果為 72-76％；成人族群也有 32-39％，證實疫苗能降低流感輕症、重症住院發生率。

疾管署同步比對國內監測資料發現，去年 10 月公費疫苗開打後，以 K 分支成為主要流行株的秋季疫情快速降溫，原本通常 12 月即進入流感流行期，延後至今年 1 月下旬才出現上升趨勢，較往年晚約 1 個月，研判疫苗保護力是流行曲線後移的重要因素之一。

流感疫苗剩 15 萬劑，把握春節前 2 周接種

目前國內公費流感疫苗尚餘約 15 萬劑。疾管署提醒，距離春節返鄉與大型聚會僅剩 2 週，群聚與跨縣市移動將大幅提高病毒傳播風險，尚未接種者，特別是幼童、65 歲以上長者及慢性病患者，應儘速完成接種，以降低感染、住院與死亡風險。

文／周佩怡、圖／Emily