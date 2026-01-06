流感變種「K分支」來襲！長者抗體恐不夠強？醫建議疫苗最好「打這種」

2025年流感重症人數創5年來新高，流感疫情持續，根據衛生福利部疾病管制署公布最新數據，自2025年12月28日至2026年1月3日止，統計國內類流感門急診單週就診人次突破8萬人，且陸續檢出H3N2新突變分支「K分支」。醫師提醒，流感重症患者仍以65歲以上長者居多，有高達9成未接種流感疫苗，建議與醫師諮詢更強效的免疫加強型疫苗，因應接下來的年節出遊，預防傳染。











台灣感染症醫學會理事長、三軍總醫院感染科特聘主治醫師張峰義表示，流感不只是一般感冒，感染後不僅會影響全身系統運作，嚴重時可能引發敗血症與器官衰竭，並使心臟病風險增加10倍、中風風險提高8倍，同時也會降低免疫系統，引發細菌性肺炎，影響肺部功能等，影響全身健康風險。

9成高齡長者未接種流感疫苗



張峰義說明，隨著台灣正式邁入超高齡化社會，65歲以上長者已佔總人口的 20%，屬於流感高風險族群的人數也持續攀升。根據疾管署統計，流感重症患者仍以65歲以上長者居多，卻有高達9成未接種流感疫苗。

張峰義指出，台灣每年約2～3萬人死於流感及肺炎，其中長者高達9成。然而，近9成高齡長者至少合併一項慢性病，屬於流感重症的高風險族群，因此強烈建議接種流感疫苗，並優先選擇加強型流感疫苗，以提升保護力，降低感染與發展為重症的風險。





長者接種流感疫苗保護力較差



台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟提醒，長者接種一般流感疫苗恐怕還不夠，因長者免疫系統老化，人體負責產生抗體及識別病原體的細胞作用能力下降，即使接種疫苗，保護力及抗體濃度仍遠低於年輕族群。研究顯示，長者與成年人相比，接種疫苗後的H1N1、H3N2抗體濃度分別下降3倍及1.4倍，且長者接種流感疫苗後保護力僅30.6%，遠低於平均的41.4%

陳宏麟指出，除了一般流感疫苗，目前已有兩種加強型流感疫苗均取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者，且疾管署已採購首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，由於加強型疫苗費用較高，因此優先提供長照安養機構的長者接種，以降低重症與群聚感染風險，但未來是否擴大於所有長者施打，仍需進一步評估。

張峰義進一步解釋，免疫加強型疫苗主要分為「高劑量型」與「佐劑型」兩大類，其中高劑量流感疫苗的抗原含量為標準劑量的4倍。美國預防接種諮詢委員會（ACIP）已更新2025～2026年流感季疫苗接種建議，呼籲65歲以上長者應優先接種免疫加強型流感疫苗，以獲得更佳的保護效果。

陳宏麟提醒，年節將近，民眾南來北往、親友聚餐頻繁，感染風險也隨之提升，應做到配戴口罩、勤洗手、維持社交距離，以阻斷流感病毒傳播。長者則避免暴飲暴食，維持均衡飲食與充足營養、適度運動，維持良好的代謝與免疫狀態。此外，流感疫苗接種後約需兩週才能產生保護力，呼籲長者及早與醫師討論疫苗接種選擇，搭配健康生活型態雙管齊下，降低流感及併發症風險。

長者應接種免疫加強型疫苗









本文授權轉載自《優活健康網》，原文為流感變種「K分支」來襲！長者抗體恐不夠強？醫建議疫苗最好「打這種」