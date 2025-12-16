流感變種「K分支」來襲！9歲童感染併發肺炎送加護 疾管署估疫情這時達高峰

流感打氣旺盛，好幾個縣市疫苗已快見底，疾管署又加購15萬劑疫苗，其中13.1萬劑塞諾菲及東洋昨天（15）日已先配送，其他1.9萬劑國光疫苗則預計明天（17）日配送各縣市。疾管署發言人林明誠表示，流感繼日前脫離流行期後，預計本月中下旬會再回升，直到農曆春節前後達到最高峰。

疫情預報中心主任林詠青醫師表示，上週仍增加10例流感併發重症，另新增2例死亡病例。死亡個案是一名家住北部60多歲的女性本身有糖尿病、高血脂、腦中風等慢性病史，她未接種本季流感疫苗，12月上旬山現發燒、咳嗽有痰，輕微呼吸困難等症狀，故至急診就醫，當下做了流感快篩，確定是A型流感陽性，她的胸部X光顯示，她的右下側肺已出現浸潤的情況。由於已確是A型流感，醫師給予抗生素及流感抗病毒藥物治療，不料在急診隔天，就發生心跳停止，經搶救仍宣告不治。

另一起流感併發重症的案例則是一名家住北部9歲的男童，沒有潛在病史，10月下旬曾接種本季流感疫苗。12月上旬時因身體不適、食慾下降，曾至診所就醫，拿了醫師開立的口服藥物，然後返家，但回家又出發燒、畏寒的症狀，然後又有咳嗽、鼻塞等症狀。後因感到呼吸急促至急診就醫，當時抽檢驗他的白血球及發炎指數都升高，流感快篩也是A型流感陽性，同樣研判是流感併發肺炎，就住進加護病房，接受流感抗病毒藥治療，2天後病情大為改善，於是轉入一般病房，後來康復出院，總計住院的時間約為一週。



這兩個案例後來經過分析，都是A型H3N2，也就是目前我社區最主要的流行病毒株，但這兩例個案最大的分別是一例有慢性病史卻未接種本季流感疫苗，一個則是有接種本季流感病毒。證明即使有「K分支」病毒株的存在（A型H3N2的變種），現有疫苗還是存在保護力。所以還是要呼籲長者、幼兒及慢性病患者，踴躍接種流感疫苗。



林明誠表示，本季共採購683劑流感疫苗，已接種648.5萬劑疫苗，換言之，即使加上這兩天追加配送的15萬劑疫苗，目前全國也只剩下30多萬劑疫苗，呼籲民眾趁流感高峰期來臨之期，把握機會接種疫苗。



在國際流感疫情部分，中國南方上升、香港也上升，日韓雖下降但疫情仍處高點，新加坡則持平。至於歐洲、美國、加拿大的疫情都在上升，且各國都跟台灣一樣，最流行的病毒株都是A型H3N2。



