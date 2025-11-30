流感變種「K分支」侵襲日本！台灣也佔9成 疾管署估這時現高峰

記者蔣季容／台北報導

流感A型H3N2病毒K分支已成台灣主流，疾管署呼籲民眾儘速接種疫苗。（示意圖／資料照）

日本流感疫情近日升溫，專家推測可能與A型H3N2病毒「K分支」有關。疾管署副署長曾淑慧表示，台灣今年7月首次檢出，目前已成為台灣流感主流病毒株，占比達9成，呼籲民眾儘快施打流感疫苗，降低重症風險。

曾淑慧說明，根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）基因定序資料，K分支已占歐洲H3N2病毒序列近半數。日本同樣以A型H3N2為主要流行株，自今年9月迄今，A型H3N2病毒K分支檢出率高達92.3%。疾管署國家實驗室亦於今年7月首次檢出A型H3N2病毒K分支，其在國內H3N2序列中之占比呈快速上升，7月為30.8%、8 月65.7%、9月88.6%、10月 87.7%，推測11月約占9成，顯示A型H3N2病毒K分支具有相當的流行潛力。

廣告 廣告

曾淑慧指出，依據ECDC最新的病毒抗原性分析報告，A型H3N2病毒K分支呈現多處基因變異，與2025至2026年北半球所使用的H3N2疫苗株在抗原性上存在較大差異；病毒株與疫苗株的基因序列相似度偏低，可能導致本季突破性感染（breakthrough infection）情形增加。

然而，根據東亞及歐洲多國的監測資料，目前尚未觀察到感染A型H3N2 K分支者的重症或死亡比例有上升趨勢。國際研究顯示，目前使用的H3N2疫苗株在「預防感染」方面的保護力可能受到影響，但在「降低重症與住院風險」上仍具明顯效益，在A型H3N2病毒K分支傳播持續升溫的情況下，儘速完成流感疫苗接種仍是降低健康風險、預防重症發生並維持醫療量能的關鍵防護措施。

根據ECDC風險評估，本季A型H3N2病毒K分支對一般民眾的整體風險為「中度」；對65歲以上長者、慢性疾病患者、孕婦、免疫功能低下者及長照機構住民等高風險族群，其健康風險則提升為「高度」。雖然目前國際監測尚未顯示重症比例上升，但隨著疫情規模擴大，預期流感併發重症個案數將同步增加。

曾淑慧提醒，我國流感疫情已於9月底至10月初進入流行期，公費流感疫苗自10月1日開打後，接種意願明顯提升，截至今（114）年11月27日，公費疫苗接種人次已達622萬。隨著疫苗覆蓋率提高，國內流感疫情於11 月初已脫離流行期，目前整體處於低點，9至10月的疫情亦在疫苗施打後逐漸下降。但近期天氣變化大，隨著天氣變冷，很有可能在跨年後再度升溫，目前預估下一波高峰將會落在農曆春節前後，呼籲民眾儘速完成流感疫苗接種。

更多三立新聞網報導

55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢

V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐

68歲榮民醒不來了⋯女兒「點頭器捐」救5家庭 替父圓英雄夢

基隆自來水遭油污染！多區飄汽油味 醫示警「1物質」恐致癌

