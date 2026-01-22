流感變種K分支來襲「疫苗保護力恐下降」 疾管署：仍可防重症

新光醫院感染科醫師黃建賢提醒，K子分支恐影響疫苗效力。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節連假將至，人口大量移動、聚會頻繁，流感疫情恐再拉警報。感染科醫師指出，今年流行的A型流感H3N2病毒中，出現名為「K分支」的新變異株，病毒已出現明顯突變，恐使現行疫苗對預防感染的保護力大幅下降，過年期間恐迎來新一波流行高峰。疾管署則強調，疫苗仍具交叉保護力，可有效降低重症與死亡風險，呼籲高風險族群盡快接種。

新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，K分支雖仍歸類於H3N2，但已屬「新型別病毒株」，與疫苗選株時的病毒差異明顯。原本疫苗對H3N2的保護力約可達70%以上，但隨病毒持續演化，針對K分支的感染防護效果已降至不到10%。不過，他強調，疫苗仍能提供交叉免疫，對預防重症與死亡相當關鍵，「就算突破感染，症狀通常也會較輕微。」

黃建賢分析，台灣過去一至兩個月流感疫情相對平穩，與民眾仍普遍配戴口罩、落實手部衛生有關；但中國、日本、美國等地早已出現大規模流行，隨著國際往來增加，加上春節返鄉、旅遊人潮，病毒勢必持續傳入。

值得注意的是，今年流感並非單純小幅變異，而是流行型別正由過往的H1N1轉為H3N2的K分支。黃建賢指出，由於人體對該型病毒的免疫辨識度較低，恐導致感染人數與重症比例雙雙上升。最嚴重情況下，若防護不足，可能有20%至25%人口感染；即使有防疫措施，仍可能約10%人口染疫，換算約200多萬人，將在數月內陸續中鏢。

以過往數據推估，流感感染後約0.7%需住院，住院患者中約7%進入加護病房，而加護病房患者的死亡率約20%。若為新型變異病毒株，死亡率恐較一般季節性流感(約千分之一)高出4至5倍，對醫療量能構成壓力。

疾管署副署長林明誠呼籲高風險族群盡快接種流感疫苗。(記者侯家瑜攝)

對於K分支的流行情況，疾管署副署長林明誠表示，國內早在去年7月就監測到K分支病毒，去年9月底就已經成為主流株，並於11月底快速上升，佔比一度達90%左右，近幾個月則維持在80%至90%之間，顯示K分支自去年10月至今皆為國內主流株。他指出，病毒間仍會競爭，不太可能百分之百單一化，但K分支確實具較高「免疫逃脫」能力。

林明誠也說明，所謂「免疫逃脫」並非疫苗完全失效，而是接種後仍可能感染；但疫苗在預防重症方面仍具保護力，這也是持續呼籲民眾接種的原因。目前國內流感疫苗存量已不多，仍建議高風險族群、長者盡速施打，以降低重症與死亡風險。

針對外界關注抗病毒藥物是否對K分支效果有限、保護力降至不到10%？林明誠指出，目前國內監測並未發現K分支抗藥性明顯上升。疾管署已規劃春節前後擴大抗病毒藥物使用，包含口服、吸入與靜脈注射等多種選項，依臨床狀況彈性使用，不僅可減少重症，也能縮短病毒複製時間、降低傳播力。

疾管署預估，春節前後單週就診人次仍可能達13萬至14萬人次，他呼籲，民眾仍應落實戴口罩、勤洗手、有症狀避免聚會，並配合疫苗與抗病毒藥物使用，才能有效壓低疫情，減少社區擴散。

