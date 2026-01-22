流感變種K分支襲台「疫苗保護力剩1成」？疾管署緊急澄清

記者蔣季容／台北報導

疾管署預估，春節前後單週就診人次可能達13萬至14萬人次，呼籲高風險民眾接種疫苗。（示意圖／資料照）

春節連假將至，民眾聚餐頻繁，可能讓流感疫情拉警報。感染科醫師提醒，目前國內肆虐的是H3N2的新突變「K分支」，恐使現行疫苗保護力大幅下降至10%。對此衛福部疾管署今（22）日表示，台灣在10月開打流感疫苗後，以K分支為主的秋季流感疫情迅速下降，甚至冬季疫情也因此延後到本週才可能進入流行期，較過去一般晚了一個月，顯示本季流感疫苗的保護力是好的。

新光醫院感染科主治醫師黃建賢今日受訪表示，K分支雖仍歸類於H3N2，但已屬「新型別病毒株」，與疫苗選株時的病毒差異明顯。原本疫苗對H3N2的保護力約可達70%以上，但隨病毒持續演化，針對K分支的感染防護效果已降至不到10%。不過他強調，疫苗仍能提供交叉免疫，對預防重症與死亡相當關鍵，就算突破感染，症狀通常也會較輕微。

對此，疾管署副署長林明誠今晚指出，K分支是去年夏季自澳洲等南半球國家發現後，逐漸向北半球擴散並於秋季開始成為台灣、日本、韓國及歐美主流病毒。

林明誠說明，K分支屬於H3N2，但與先前流行的H3N2病毒和本季疫苗株都有明顯的抗原偏移，因此原先醫學界都預期可能導致疫苗保護力大幅下降，才有所謂「保護力剩1成或更低」之說。不過從11月中以來，已有英國、法國和中國的真實世界疫苗保護力研究發表，都證實本季流感疫苗仍具保護力，在兒童的保護力可達5至7成、高齡者的保護力可達2至4成，仍能降低接種疫苗者的流感輕症、住院、重症發生率。

林明誠提及，台灣在10月開打流感疫苗後，以K分支為主的秋季流感疫情迅速下降，甚至冬季疫情也因此延後到本週才可能進入流行期，較過去一般晚了一個月，顯示本季流感疫苗的保護力是好的。

疾管署預估，春節前後單週就診人次仍可能達13萬至14萬人次，呼籲民眾應落實戴口罩、勤洗手、有症狀避免聚會，並配合疫苗與抗病毒藥物使用，才能有效壓低疫情，減少社區擴散。

