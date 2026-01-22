流感變種K分支「疫苗保護恐下降」 醫示警感染潮！疾管署回應了

類流感門急診就診人次已連續2週上升，疾管署預估最快本週就會進入流行期。（本刊資料照）

類流感門急診就診人次已連續2週上升，疾管署預估最快本週就會進入流行期，疫情高點將落在農曆春節前後。感染科醫師示警，今年國內主流病毒株為A型H3N2變異株「K分支」，病毒已明顯突變，恐使疫苗保護力下降；不過疾管署則強調，疫苗可有效降低重症與死亡風險。

疾管署週二（20日）表示，1月13至19日新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，以及2例流感併發重症死亡（均為H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。本流感季累計458例重症病例含332例H3N2，以及88例病歿含62例H3N2。

新光醫院感染科主治醫師黃建賢指出，K分支雖仍歸類於H3N2，但已屬「新型別病毒株」，與疫苗選株時的病毒差異明顯。原先疫苗對H3N2的保護力可達7成以上，但對K分支的感染防護效果已降至不到10%。不過疫苗對於預防重症與死亡仍相當關鍵，「就算突破感染，症狀通常也會較輕微。」中國、日本、美國等地早已出現大規模流行，隨國際往來增加，加上春節返鄉、旅遊人潮，病毒勢必持續傳入。

黃建賢分析，因人體對該型病毒的免疫辨識度較低，恐導致感染人數與重症比例雙雙上升，若防護不足可致20至25%人口感染；即使有防疫措施，仍可能約10%人口染疫。他提醒，民眾若遭感染，應盡快使用抗病毒藥物治療，如果用藥沒效就快換藥，依過往數據推估，流感感染後約0.7%需住院，住院患者中約7%進入加護病房，而加護病房患者死亡率約20%。平常的季節性流感死亡率約千分之一，若是新的病毒，至少會有4、5倍的上升。

疾管署副署長林明誠表示，國內早在去年7月就監測到K分支病毒，9月底已成為主流株，11月底快速上升，占比一度達90%左右，近期則維持至80至90%間，顯示K分支自去年10月至今皆為國內主流株。他坦承K分支確實具較高「免疫逃脫」能力，儘管如此，目前國內流感疫苗存量已不多，同時也呼籲高風險族群、長者盡速施打，因為疫苗在預防重症方面仍具保護力，可降低重症與死亡風險。

對於外界關注抗病毒藥物是否對K分支效果有限、保護力降至不到10%？林明誠回應，目前國內監測並未發現K分支抗藥性明顯上升。疾管署預估，春節前後單週就診人次仍可能達13萬至14萬人次，疾管署已規劃擴大抗病毒藥物使用，包含口服、吸入與靜脈注射等多種選項，同時也呼籲民眾應落實戴口罩、勤洗手、有症狀避免聚會，配合疫苗與抗病毒藥物使用，才能有效壓低疫情，減少社區擴散。

