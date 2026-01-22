流感變種K分支！醫示警：疫苗保護力恐下降

▲疾管署副署長林明誠說明流感疫情。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 根據疾管署監測資料顯示，今年第2週(1/11-1/17)類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢。有醫師提醒，國內流感病毒株的型別從H1N1轉為H3N2，感染人數及嚴重度也變多，其中又以K分支是新的突變，擔心疫苗保護力可能會下降。疾管署表示，去年7月監測到H3N2的K分支有上升的趨勢，而K分支的免疫逃脫機會確實也較大一些，但疫苗還是有效防止重症。

疾管署監測資料顯示，今年第2週(1/11-1/17)類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢；重症則新增17例。最快是本週進入流感流行期，高點預估落在春節前後，就診人次介於13萬到14萬。

新光醫院感染科醫師黃建賢今（22）日提到，國內流感病毒株的型別正在轉換，變為H3N2。其中，K分支為新的突變，舊的疫苗對於新病毒株效率持續下降，可能不到10%。

黃建賢說，但基本上疫苗還是可以提供交叉免疫，萬一感染也建議盡快使用抗病毒藥物治療，

疾管署副署長林明誠說，去年9月就有偵測到K分支、11月底國內K分支的占比已經達到90%。

不過，免疫逃脫部分，林明誠指出，有觀察到K分支在免疫逃脫上機會確實較大一些，但疫苗仍有相對的交叉保護力，高風險族群，如長者等仍希望接種疫苗可預防重症。

