流感讓鼻過敏失控？ 流感加過敏雙重夾擊險進加護病房





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】38歲上班族莉莉沒打流感疫苗，某天早上喉嚨癢、鼻子微塞，以為空氣乾繼續上班。隔天突然高燒39度、全身痠痛到站不起來，上班途中暈倒送急診確診A型流感。更慘的是原本控制良好的鼻過敏大爆發，鼻水關不掉、鼻塞到整晚無法呼吸，持續兩週才好轉。耳鼻喉專科張進芳醫師表示，流感加劇過敏的案例很常見，但多數人誤以為只是感冒拖久了。



流感病毒是過敏加重元凶 病毒破壞鼻腔防線



流感病毒會直接破壞鼻腔黏膜的保護屏障，讓塵蟎、花粉等過敏原更易入侵。張進芳醫師說明，感染流感後血液中的IgE抗體大幅上升，這正是引發過敏的關鍵物質，加上病毒還會刺激鼻腔釋放組織胺，讓過敏症狀加倍嚴重。

全球約5億人有過敏性鼻炎，研究顯示得過流感的過敏患者有兩成症狀更難控制。流感造成的鼻腔損傷可能持續數週，這段期間鼻涕變濃稠、鼻塞嚴重、聞不到味道，還可能引發鼻竇炎、中耳炎等併發症。



流感過敏雙夾擊 48小時內抗病毒藥是黃金期



張進芳醫師建議把握症狀出現後48小時黃金期就醫使用抗病毒藥物，能縮短病程、降低併發症；同時搭配抗組織胺和鼻噴劑類固醇，每天用生理食鹽水沖洗鼻腔能提高五成改善效果。生活保健方面要避開過敏原，使用HEPA空氣清淨機，出門戴口罩，多吃柑橘、奇異果等富含維生素C的水果。



預防最重要的是打流感疫苗，雖無法百分百防感染，但能降低4～6成重症風險。台灣疾管署每年提供公費疫苗給65歲以上、6個月到國小學童、孕婦和慢性病患者。搭配勤洗手、保持距離等基本防護，才能避免流感和過敏的雙重夾擊。



