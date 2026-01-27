流感趨緩 羅一鈞估或可過好年

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週類流感急診就診病例百分比為10.3%，並未如原先預期進入流行期。 （記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

流感疫情上週增幅趨緩，還沒進入流行期，創4年來最晚。疾管署長羅一鈞樂觀預估，或許直到開春才可能出現一波B流的流行，今年農曆春節的流感疫情相對平緩，大家可以過個好年。

疫情中心主任郭宏偉表示，上週類流感門急診就診計11萬501人次，較前一週續上升3.9%；不過，急診就診病例百分比為10.3%，並未如原先預期進入流行期。

根據實驗室監測，目前社區流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2占比80.4%最多。另外，上週新增14例流感併發重症及5例死亡個案；本流感季累計472例重症，其中93例死亡，重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，87%未接種本季流感疫苗。

流感疫情迄今還沒進入流行期。羅一鈞分析，上週流感就診人次為4年同期最低，只有在COVID-19疫情期間大家緊戴口罩才有這麼低，顯示疫苗保護力足夠，沒有外界擔憂的「K分支」變種導致疫情失控的現象。疾管署目前樂觀預估今年農曆春節的流感疫情相對平緩，大家可以過個好年。

疾管署發言人林明誠表示，目前公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑，請符合接種資格，特別是幼童、長者及有高風險慢性病者在春節連假2週前盡速完成接種。