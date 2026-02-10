流感趨緩！B流占比升至28％ 春節急診恐達流行閾值（示意圖:shutterstock/達志）

全球流感疫情趨緩，疾管署統計，國內上周類流感門急診就診計11萬870人次，較前一周下降，並新增32例重症及3例死亡。疾管署副署長林明誠表示，每周流感就診人次仍有11萬左右，估計疫情不會再上升，春節總就診人次可能減少，但急診占比應會達流行閾值，目前B型流感占比已上升至28％，會是接下來監測重點。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，國內上周類流感門急診就診計11萬870人次，較前一周下降6.9％，急診就診占比為10％，仍低於流行閾值。上周新增32例重症及3例死亡，本流感季累計529例重症、97例死亡，以長者及慢性病史者為多，且84％未接種本季流感疫苗。

疾管署實驗室監測，目前社區流行流感病毒以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。郭宏偉表示，全球流感陽性率下降，日本、韓國呈上升且處高點，中國處中度流行，香港、新加坡、美國也處上下波動。



疾管署副署長林明誠指出，雖然疫情呈下降，但每周就診人次仍維持約11萬，民眾仍要謹慎以對。春節開診率下降，推估急診占比會達到流行閾值（11％），但門急診總就診人次可能會減少，估計這波疫情不會再上升。

林明誠表示，接下來的觀察重點，會是B型流感，目前國內流感仍以A型H3N2占68.7％為主，不過B型流感占比已上升至28％，但過年期間B流並不會超過A流，疾管署會持續監測。目前國內流感公費疫苗剩餘約9.3萬劑，呼籲民眾儘速接種建立保護力。

疾管署表示，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。據統計，配合開設特別門診醫院共163家、開設約1372診次（初一447診次、初二453診次、初三472診次），高於往年。

另外，國內腹瀉疫情緩升，群聚事件以感染諾羅病毒為多。郭宏偉表示，韓國腹瀉疫情嚴峻，第5周（1／25-1／31）報告709例，疫情創近五年最高，病患以嬰幼兒最多；日本腹瀉疫情也持續上升，第4周感染性腸胃炎定醫平均報告8.55例，為近五年同期最高，致病源多為諾羅病毒。

